Geschreven op 19-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Milieu

Alle beloftes ten spijt, grootgebruikers van palmolie zoals Unilever, Nestlé en Mondelez, zijn nog steeds betrokken bij de verwoesting van tropisch regenwoud.

Uit het vandaag gepubliceerde rapport van Greenpeace International blijkt dat ‘s werelds grootste merken de afgelopen drie jaar 130.000 hectare aan regenwoud hebben verwoest in Indonesië.

Dat zijn meer dan 260.000 voetbalvelden, waarvan 40% plaats vond op Papoea, het volgende doelwit van de palmolie-industrie? Hierdoor komt dit intacte regenwoud met haar bijzondere biodiversiteit in gevaar.

Dat klinkt misschien als een ver-van-ons-bed-show, maar Nederland is no. 4 op de ranglijst van grootste palmolie-importeurs ter wereld. Via de Rotterdamse havens wordt palmolie verhandeld waarvoor regenwoud is gekapt en mensenrechten zijn geschonden.

Het rapport Final Countdown van Greenpeace International is glashelder: de palmolie die bedrijven als Unilever, Nestlé, Mondelez, PepsiCo en Colgate-Palmolive gebruiken voor hun koekjes, margarine en tandpasta, wordt gelinkt aan de kap van regenwouden. Benieuwd wat palmolie precies is? En welke van jouw boodschappen palmolie bevatten?

Palmolie is een goedkoop middeltje dat in talloze voedsel- en cosmeticaproducten zit. De verwoesting van de laatste regenwouden op aarde is de hoge prijs die daarvoor wordt betaald. Palmolie is een van de meest gebruikte plantaardige oliën ter wereld. Het is een belangrijke grondstof die structuur geeft aan allerlei producten: van margarines, koekjes en ijs tot lippenstift en zeep. Ongeveer 85 procent van de wereldwijde palmolie wordt geteeld in Indonesië en Maleisië.

Voor de aanleg van oliepalmplantages worden grote stukken regenwoud gekapt, met alle gevolgen van dien: De lokale bevolking en bedreigde dieren zoals de orang-oetan verliezen hun leefgebied. Door de vernietiging van bossen en drooglegging van veengronden ontstaan licht ontvlambare gebieden. Indonesië staat hierdoor elk jaar letterlijk in vuur en vlam. De verstikkende rook veroorzaakt ernstige gezondheidsproblemen bij honderdduizenden mensen. Bij ontbossing, die vaak gepaard gaat met hevige bosbranden, komt veel CO2 vrij. Hierdoor verandert het klimaat op aarde nog sneller. Het gebruik van pesticiden op de plantages put de grond volledig uit en zorgt voor onherstelbare schade.

Palmolie is in potentie relatief duurzaam omdat de opbrengst per hectare veel hoger is dan die van andere plantaardige oliën. Het is de ontbossing en het teeltproces die zoveel schade aanrichten. Er zijn veel verschillende standaarden voor duurzaam geteelde palmolie. Voor Greenpeace is het meest belangrijke dat er geen bos meer wordt gekapt voor de aanleg van oliepalmplantages, dat mensenrechten worden gerespecteerd en dat er verantwoord wordt geteeld. Helaas voldoen de huidige standaarden niet of worden deze niet goed in de praktijk gebracht.

Je denkt nu misschien: ‘Ik wil geen producten meer waar palmolie in verwerkt zit.’ Dat is bijna onmogelijk want palmolie zit in 60 procent van de producten in je supermarkt. Palmolie vervangen door bijvoorbeeld kokosolie, is ook niet de oplossing want ook daar kleven problemen aan. Je kunt wel kiezen voor meer lokale en onbewerkte producten, want daar zit geen palmolie in. En vergeet niet: de klant is koning. Vraag merken om duurzaam geproduceerde palmolie te gebruiken die gegarandeerd ontbossingsvrij is.

Een groot aantal internationale consumentenbedrijven, palmolieproducenten en -handelaren heeft inmiddels een No Deforestation-beleid afgekondigd: geen palmolie kopen waar regenwoud voor is gekapt. Toch gaat de ontbossing in Indonesië sneller dan ooit. Bedrijven komen hun beloftes niet na en consequenties blijven uit. Wat ook niet helpt, is het gebrek aan transparantie. De sector is erg schimmig en veel handelaren en bedrijven weten vaak niet waar de palmolie die zij kopen precies vandaan komt. Greenpeace wil daarom dat de productieketen helder wordt gemaakt en sancties worden opgelegd zodra regenwoud wordt verwoest.

Het rapport Final Countdown bewijst zelfs dat er in 25 afzonderlijke gevallen sprake is van (illegale) ontbossing en de aanleg van plantages zonder vergunning en in beschermde gebieden. Met sociale conflicten, bosbranden en uitbuiting van de lokale bevolking als gevolg.

In de havens van Rotterdam is palmolie-handelaar Wilmar gevestigd. Net als Nestlé en Unilever heeft Wilmar een overeenkomst ondertekend om banden met vernietigers van regenwoud te verbreken. Zo hebben zij beloofd om in 2020 alleen nog duurzame palmolie in te kopen. Met nog 500 dagen te gaan om deze afspraak na te komen, lijkt niets er op te wijzen dat ze hun belofte gaan houden. Uit rapport Final Countdown blijkt dat Wilmar nog steeds ‘foute’ palmolie koopt van groepen die regenwoud vernietigen en land stelen van de oorspronkelijke bewoners.

De regenwouden van de eilanden Sumatra en Kalimantan zijn intussen al onomkeerbaar aangetast. Zo heeft de palmolie-industrie het leefgebied van de orang-oetans verwoest. De afgelopen zestien jaar is met name daardoor de helft van de populatie uitgestorven. Na Sumatra en Kalimantan is Papoea, met één van de laatste intacte regenwouden van de wereld, het volgende doelwit. Dat brengt vele paradijsvogels die daar leven in direct gevaar.

