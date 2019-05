Milieu Geschreven op 18-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat

Hoe lang is de lont door Robert Long

De wereld broeit, de wereld schroeit

Het knarst en knettert overal

We maker er een zwijnenstal van

Alles stinkt en sterft

‘t Moet altijd meer en altijd groter

Pakhuizen vol graan en boter

Acht uur vliegen verderop

Daar sterft de viermiljoenste koter

Met wel dertig van die grote zwarte vliegen

Op z’n uitgeteerde kop

refrain:

Maar hoe lang is de lont

Die ons van het kruidvat scheidt?

Is er nog tijd – wat dacht je?

Hebben wij al niet veel te lang en te vaak geboft

Dat er niks is ontploft?

Verwacht je dan

Dat we ongestraft zo onbeschoft kunnen doorgaan

Met het verzieken van de rivieren

En van de zeeen, de bossen, de lucht en de grond?

Dat gelooft toch geen hond

Dus wat dacht je: hoe lang is de lont?

De aarde trilt, de aarde gilt

Om meer begrip om raad en daad

Om heel veel meer dan loos gepraat

De aarde schreeuwt om hulp

We zien de rampen zich voltrekken

En toch gaan we door als gekken

In een wereldwijd gesticht

En het kan ons blijkbaar niet verrekken

Dat we stommer zijn dan motten

Die verbranden in het veel te felle licht

refrain:

De mensheid vloekt, de mensheid zoekt

Al eeuwenlang naar zekerheid

Maar is allang de richting kwijt

En niemand weet de weg

Een kudde schapen zonder herder

En ze dwalen almaar verder af

Van waar ze moeten zijn

Al blatend strompelen ze verder

Naar de oeverloze afgrond

Naar de brokkelige rand van het ravijn

