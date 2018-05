Milieu Geschreven op 8-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op maandag 21 mei 2018 (Tweede Pinksterdag) vindt in Utrecht de officiële opening plaats van de EU Green Week 2018.

De Gemeente Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseren samen het openingsevent, met als thema ‘Groene steden voor een groenere toekomst’.

Voor professionals die lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal actief zijn met (groene) steden is een interessant programma opgesteld. Zo vindt er een rondetafeldiscussie plaats tussen burgemeesters (geïnspireerd op de bestseller Als burgemeesters de wereld zouden regeren van Benjamin R. Barber) en zijn er workshops rond de vraag hoe steden groener kunnen worden (met medewerking van o.a. universiteiten van Utrecht en Durham, RIVM, Staatsbosbeheer en provincie Utrecht).

Er is veel aandacht voor de toekomstige uitdagingen van de stad en hoe je daar creatief mee kan omgaan. Tot slot is er nog een interactief Jonge Raadsleden Debat, waarin raadsleden uit diverse Europese steden in debat gaan met de Utrechtse jeugd over wat het betekent om in de toekomst gezond en groen te kunnen leven.

Dit openingsevent van de EU Green Week 2018 is bedoeld voor strategen, ambtenaren, studenten én professionals die zich bezighouden met ruimtelijke ordening en stedelijke opgaven zoals duurzaamheid, groen in de stad en de energietransitie. Als locatie voor dit event is gekozen voor De Knoop, het onlangs volledig duurzaam gerenoveerde gebouw van de Rijksoverheid. De voertaal is Engels. U kunt zich hier aanmelden.

Van maandag 21 mei tot en met vrijdag 25 mei 2018 vindt in Europa de EU Green Week plaats. Tijdens deze week wordt ontdekt op welke manier Europa haar steden betere plekken kan maken om te leven en te werken. Er vinden gedurende deze week diverse events plaats in de hele EU.

EU Green Week 2018 – Green Cities for a Greener Future will explore ways in which the EU is helping cities to become better places to live and work.

Showcasing policy developments on air quality, noise, nature and biodiversity, waste and water management, it will promote participatory approaches to urban development, networking schemes, and tools for sharing best practices, engaging local authorities and citizens, and encouraging them to share their vision of a sustainable future.

The week will officially open on 21/5 in Utrecht (The Netherlands) and will close on 25/5 in Madrid (Spain). The high level EU Green Cities Summit will take place in Brussels, 22-24/5.