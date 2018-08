Geschreven op 5-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Milieu

Haarlem is gestart met milieuvriendelijke, elektrische onkruidbestrijding. In het centrum van de stad wordt onkruid sinds kort met elektrische heetwatermachines verwijderd.

Deze manier van onkruid bestrijden is duurzaam, omdat de machines nauwelijks CO2-uitstoten, geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken en grondwater niet vervuilen.

De elektrische onkruidbestrijding is een initiatief van Spaarnelanden, die het onkruid in Haarlem verwijdert in opdracht van de gemeente. Met de heetwatermethode wordt een kleine hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid gespoten. Door het hete water raakt het onkruid uitgeput. Hierdoor zijn chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig en raakt grondwater niet vervuild.

Vooralsnog wordt de elektrische onkruidbestrijding alleen in het centrum van Haarlem ingezet. In andere delen van Haarlem wordt onkruid ook verwijderd met heet water, maar nog niet elektrisch. Onkruidbestrijding in Haarlem gebeurt jaarlijks van eind maart tot en met november.

