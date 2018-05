Geschreven op 15-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Milieu

Van 1992 tot 2018 was Earth Alarm het schrijfproject van Milieudefensie.

Een vaste groep van 5.000 tot 10.000 mensen schreef zowel op papier als per e-mail brieven aan regeringen, bedrijven en internationale instanties. En vaak met succes!

Zeker één op de drie Earth Alarm-acties leidde tot het gewenste resultaat. Earth Alarm wordt sinds maart 2018 niet meer ingezet.

Earth Alarm werd ingezet om internationale milieu-misstanden en schendingen van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Elke Earth Alarm-actie was gericht aan één politicus of bedrijf. Zo maakten we het de ontvangers lastig om de brieven te negeren. Regeringen bleken vaak gevoelig voor internationale kritiek en bedrijven zijn beducht voor hun imago. Veel schrijfacties kregen media-aandacht. Hierdoor was het voor de ontvanger van de brieven nog lastiger om de boodschap te negeren.

In totaal zijn er 154 Earth Alarm’s uitgestuurd. In de beginjaren alleen nog op papier, maar met de komst van internet en e-mail steeds meer ook digitaal. Het bijzondere van Earth Alarm is dat gewone mensen hun brief rechtstreeks aan een politicus of de directeur van een internationaal bedrijf stuurden. Een enkele keer verzamelden we de brieven eerst zelf en boden we postzakken vol in 1 keer aan.

De deelnemers schreven een eigen brief of ondertekenden een voorbeeldbrief. We startten een Earth Alarm ook vaak op verzoek van lokale buitenlandse organisaties. Dat gebeurde vooral als Nederlandse bedrijven betrokken waren of Nederlandse politici of diplomaten invloed konden uitoefenen.

Earth Alarm vroeg in de loop van de jaren aandacht voor de meest uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld: tinwinning in Indonesië, landroof in Liberia, olievervuiling in Nigeria, en de vervolging en bedreiging van milieuactivisten in verschillende landen.

Hoeveel brieven er in totaal zijn verstuurd bij Earth Alarm-acties is niet bekend. Dat komt omdat veel brieven rechtstreeks naar politicus of bedrijf gingen. Maar gemiddeld deden aan een actie tussen de 2.000 en 8.000 brievenschrijvers mee. Aan de laatste Earth Alarm-actie deden ruim 11.000 mensen mee. Binnen 4 weken, tussen 13 januari en 12 februari 2018, hebben meer dan 11.000 mensen handelsminister Sigrid Kaag een e-mail gestuurd met de boodschap ‘bescherm mens en milieu, niet de winst van multinationals.’

Het eerste succes van de e-mailactie is een feit: brievenbusmaatschappijen kunnen straks géén claims meer indienen. Dat betekent uiteindelijk 75% minder claims via Nederland. Milieudefensie wacht nog op een reactie van minister Sigrid Kaag zelf.