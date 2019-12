Geschreven op 10-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Milieu

Langzamerhand glijden we naar een samenleving waarin niemand nog wisselgeld op zak heeft.

Een wereld waarin we zelfs digitaal betalen tijdens het scoren van de beste aanbiedingen op de markt.

En we een kop koffie van een euro of twee ook mobiel betalen, omdat we geen euro’s meer op zak hebben.

De voordelen van digitaal betalen. Een wereld met digitale betalingen is veiliger. Niemand loopt met grote bedragen over straat. Daar komt bij dat betalingen sneller zijn en dat het wereldwijde betalingsverkeer bijzonder eenvoudig is en bijdraagt aan sociaaleconomische doelstellingen. Maar echt goed voor het milieu is het niet. Sterker nog, digitale transacties vereisen activiteiten in een branche die lijnrecht tegenover milieudoelstellingen staat.

Het probleem met digitale betalingen. Misschien heb je het idee dat betalingen zonder fysiek geld beter zijn voor het milieu, omdat er minder geld gedrukt hoeft te worden. Het is een logische aanname, maar zo ontzettend veel geld wordt er niet gedrukt. Wat er wel veel gemaakt wordt, zijn de apparaten waarmee betalingen zonder cash verwerkt kunnen worden. Scanners, pinapparaten en andere ontvangers van data die de betaling kunnen verwerken zodat het geld ook daadwerkelijk overgezet wordt.

Al deze betalingen hebben nog een nadeel. Er is ontzettend veel data nodig om de betalingen te verwerken. Het dataverkeer heeft nu al met regelmaat problemen op de huidige infrastructuur. Meer datacentra bouwen lijkt de beste optie, maar deze gebruiken maar liefst 3% van de wereldwijde energievoorziening op dit moment. Bouwen we het aantal centra uit, dan kunnen we er gerust op rekenen dat dit percentage nog veel hoger komt te liggen.

En dan de vraag: waar komt die energie vandaan? Het wordt nog een stukje beroerder. Ruim 80% van alle energie die wereldwijd gebruikt wordt, komt nog altijd van fossiele brandstoffen. Duurzame en groene stroom is bezig aan een opmars, maar de enorme energievraag kan nog lang niet opgevangen worden door groene stroom. Daar vallen de nadelen in elkaar: bij een betaling met cash is namelijk nauwelijks energie nodig, waar het traject van de digitale betaling een enorme weg heeft, waarbij alleen maar herhaaldelijk energie nodig is en deze niet groen opgeleverd kan worden.

Dus massaal cash betalen? Dat wordt een lastig verhaal. Ten eerste omdat een online webwinkel of casino simpelweg geen cash geld kan accepteren. Daarnaast is er een andere factor. Overheden willen digitale betalingen motiveren. Het idee is om een samenleving zonder cash op te zetten, waarbij alles digitaal gedaan wordt met het oog op de veiligheid (en traceerbaarheid wellicht, maar dat is een heel ander verhaal).

In Nederland merken we al goed hoe dit in gang gezet wordt, onder andere met het terugdringen van het aantal pinautomaten waar je gewoon even geld op kunt nemen. Maar in Zweden gaat het véél harder. Daar worden bankkantoren in kleinere plaatsen simpelweg gesloten, zodat mensen niets meer kunnen met hun kontanten. Tenzij zij bereid zijn om hier 100 kilometer mee te rijden. Ook de oudere generaties moeten in Zweden aan het digitale betalen dus, omdat de overheid dat wil.

Volledig terug naar alleen betalen met cashgeld kunnen we dus wel vergeten, zeker wanneer je een account hebt bij Leeuwslots of Zamsino en daar af en toe een spelletje wilt spelen. Gewoon maar met cash betalen bij de lokale supermarkt is dan een beter idee met het oog op het milieu. Voor de supermarkt daarentegen is het wenselijker wanneer je digitaal betaalt, omdat hier minder kosten aan verbonden zijn dan aan het verwerken van het fysieke geld. En zo zijn we naar een samenleving gegleden waarin een milieuonvriendelijke optie de enige keuze aan het worden is.