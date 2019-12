Geschreven op 31-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Milieu

Wil je je asbestdak in Utrecht (laten) verwijderen? Dan moet je eerst een afspraak maken met de gemeente.

Er komt dan kosteloos een inspecteur langs. De inspecteur bekijkt of je het asbest zelf mag verwijderen. En hij adviseert hoe je dit op een veilige manier kunt doen.

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt niet meer in nieuwe producten gebruikt. De regering wilde ook oude asbestdaken vanaf 2025 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in.

In Utrecht was men al bezig met het verwijderen en vervangen van asbestdaken. Natuurlijk blijft asbest een product dat niet past in een gemeente die duurzaamheid, milieu en gezondheid heel belangrijk vindt. Utrecht blijft u dan ook stimuleren om asbestdaken zoveel mogelijk te vervangen.

Regen en wind kunnen de asbest beschadigen, waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Als u de losse asbestdeeltjes inademt, dan kan dat schadelijk zijn voor uw gezondheid. Daarom wil de Rijksoverheid asbestdaken verbieden.

Utrecht telt op dit moment nog ongeveer 6.000 asbestdaken. Die zitten vooral op schuurtjes en bijgebouwen van particuliere huiseigenaren. Asbest mag niet zomaar verwijderd worden. Huiseigenaren met een asbestdak moeten eerst een afspraak maken met de gemeente. Er komt dan een inspecteur bij u langs om te kijken of u het asbestdak zelf mag verwijderen, of dat u een bedrijf moet inhuren.

Voordat u uw dak vervangt, moet u er volgens de wet Natuurbescherming zeker van zijn dat er geen beschermde diersoorten (zoals huismussen, gierzwaluwen of dwergvleermuizen) onder uw asbestdak verblijven of zich daar hebben genesteld. Het verwijderen van uw asbestdak kan de diersoort namelijk verjagen.

De gemeente biedt u een gratis quickscan (= snelle inventarisatie) aan die inzicht geeft over de mogelijkheden voor zonnepanelen op uw dak. Zon op dak levert u gemiddeld 7 a 8 % rendement op. Het bedrijf Soft Energy zal de quickscan uitvoeren en beoordelen of voor uw dak subsidiemogelijkheden van toepassing zijn voor zon op dak. Onze aanbeveling is om de mogelijkheden te verkennen om asbestverwijdering te combineren met zon op dak.

Bedrijven en woningcorporaties mogen nooit zelf hun asbestdaken verwijderen. Zij zijn wettelijk verplicht dit te laten doen door een erkend bedrijf. Ook gemeentelijke panden vallen onder deze regels.