Bovendien kijken we vaak alleen maar naar één soort impact, zoals CO2 of plastic. Stel dat je alleen op verpakkingen let, dan zou je in theorie dus gewoon vlees kunnen blijven eten en blijven vliegen.

Think Big Act Now neemt alle soorten impact mee, en pakt dus de blinde vlekken in ons denken over duurzaamheid aan. Zo zetten je duurzame keuzes ook echt zoden aan de dijk.

De top 10 laat zien waar we de meeste impact mee veroorzaken. Maar belangrijker nog, het laat ook zien waar we het beste mee aan de slag kunnen gaan als we effectief willen verduurzamen.

Spullen blijkt bij de gemiddelde Nederlander op nummer 1 te staan en de auto staat op 2. Daarna komen huis en vlees & vis. Op nummer 5 staat vliegen, gevolgd door plantaardig voedsel & drinken. Daarna komt kleding & textiel, zuivel & eieren, persoonlijke verzorging in de badkamer en als laatste openbaar vervoer.

In het voorjaar van 2020 heeft onderzoeksbureau CE Delft zes van de tien categorieën opnieuw onderzocht. De nieuwe data heeft voor een aantal verschuivingen gezorgd ten opzichte van de vorige impact top 10. De top 10 die je hiernaast ziet en hierboven beschreven is, is de meest recente versie (2020).