Geschreven op 11-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Lucht

Stichting Natuur & Milieu concludeert dat de nieuwgevormde coalities in de 32 grootste gemeenten van Nederland weinig plannen hebben om het verkeer in de steden schoner te maken.

Dat blijkt uit een analyse (PDF) van Natuur & Milieu van de nieuwe collegeakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten. Bijna de helft van de gemeenten scoort een onvoldoende of matig.

Slechts in enkele steden worden vervuilde auto’s geweerd. Ook plannen om het wagenpark te verduurzamen, bestaan maar in een paar gemeenten.

Van de 32 steden kregen er slechts vier het predicaat goed. De ranglijst wordt aangevoerd door Utrecht, dat een milieuzone kent en naar emissieloos openbaar vervoer streeft. Ook Den Haag, Leiden en Zaanstad scoren goed. Hekkensluiters zijn de gemeenten Venlo, Almere en Leeuwarden.

Met name maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen blijven volgens Natuur & Milieu flink achter in de gemeenten. In minder dan de helft van de onderzochte collegeakkoorden zijn er plannen gemaakt voor elektrisch rijden. In een derde van de akkoorden wordt er niets over vermeld.

Jolanda van Zwieten van Natuur & Milieu geeft aan dat er bewust voor is gekozen om de collegeakkoorden op duurzame mobiliteit te checken, omdat daar de meeste winst op het gebied van schone lucht en de uitstoot van CO2 geboekt kan worden. Ze geeft ook aan dat de duurzaamheid van een stad niet alleen tot uitdrukking komt in plannen voor schoner verkeer.

Natuur & Milieu onderzocht de coalitieakkoorden van 32 Nederlandse gemeenten met een hoge stedelijkheid. Van de 40 grootste gemeenten zijn alleen gemeenten die op basis van CBS data een ‘sterk stedelijk’ en ‘zeer sterk stedelijk’ karakter hebben meegenomen in het onderzoek. Groningen en Haarlemmermeer zijn daarbij niet meegenomen omdat deze gemeenten pas later in het jaar verkiezingen hebben.

De coalitieakkoorden zijn geanalyseerd op concrete ambities ten aanzien van de volgende onderwerpen: • Het invoeren of behouden van een milieuzone. Het verduurzamen van de stadsdistributie. Dit omvat doelstellingen zoals het realiseren van distributiehubs aan de rand van de stad en het elektrificeren van stadslogistiek. Het uitbreiden of het stimuleren van de uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s. Het realiseren van snelfetspaden. Hierbij zijn ook omschrijving als ‘snelle’ of ‘vlotte’ fetspaden als snelfetspaden aangemerkt, maar ‘regionale fetsverbindingen’ niet. Het ontwikkelen of uitbreiden van fetsenstallingen en fets parkeermogelijkheden. Dit omvat ook invoering of behoud van gratis fetsenstalling. Het behouden of verbeteren van OV bereikbaarheid binnen de eigen gemeenten. Dit betreft niet het verbeteren van (trein)verbindingen met andere gemeenten en steden of het (enkel) openen van een nieuw station. Het streven naar emissieloos busvervoer of OV (op langere termijn). Ondersteuning van nieuwe mobilteitsconcepten, zoals mobility as a service, autodelen en park & bike voorzieningen. Het verlagen van de parkeernorm bij nieuwbouw of vermindering van het aantal parkeerplaatsen of –vergunningen. De doelstelling om het eigen wagenpark te verduurzamen. Dit omvat niet duurzaam inkopen in zijn algemeenheid.

