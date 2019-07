Geschreven op 28-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Lucht

Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. Ook bij een felblauwe lucht en een stralend zonnetje kan de lucht vervuild zijn. De vervuilende stoffen zijn zo klein: je ziet ze niet! Gelukkig is er onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vervuilende stoffen in de lucht.

Bent u benieuwd of in een gezonde woning leeft? Er zijn verschillende manieren om daar achter te komen. Een daarvan is zelf luchtkwaliteit meten. Hoe betrouwbaar, makkelijk en zinvol is dat?

Hoe u zich voelt in uw huis is sterk afhankelijk van het binnenklimaat. De luchtkwaliteit is daarbij zeer bepalend hoe u zich voelt. De luchtkwaliteit wordt bepaald door tocht, vocht, temperatuur, het gebruik van oplosmiddelen en veel meer. Als de luchtkwaliteit niet in orde is, kunt u last krijgen van: zuurstofgebrek, klachten door een te droge lucht, een onaangenaam binnenklimaat, een constant grieperig gevoel, geur- en stankoverlast, benauwdheid en concentratieproblemen.

De luchtkwaliteit meten kunt u op verschillende dingen doen. Voordat u ermee begint en apparatuur aanschaft, is het raadzaam uzelf af te vragen wat u graag wilt meten. Welke stof wilt u meten, wat moet de kwaliteit van de metingen zijn en hoe gaat u de resultaten bekijken? Alle stoffen in de lucht zelf meten is nagenoeg onmogelijk.

Voor het zelf meten van de luchtkwaliteit kunt u bijvoorbeeld kijken naar stikstofdioxide, ozon en een deel van fijnstof. Hiervoor zijn sensoren te koop. Houd er bij fijnstof wel rekening mee dat dit enorm kleine deeltjes zijn en dat een deel daarvan te klein is om te registreren. Als u roet wilt meten, kunt u sensoren en meetapparaten aanschaffen In het laatste geval moet u wel bijna dagelijkse een filter vervangen. Er bestaan ook apparaten om ozon, luchtvochtigheid en temperatuur te meten of zelfs een apparaat dat meerdere metingen tegelijkertijd uit kan voeren.

Als u aan de slag gaat met zelf luchtkwaliteit meten, dan moet u vooraf bedenken waar u het beste kunt gaan meten. Als u in de buurt van een raam gaat meten, kan de uitslag anders zijn dan wanneer u ergens in uw woning gaat meten. De concentratie van verontreinigende stoffen kan veranderen afhankelijk van waar u meet, wanneer u meet, de afstand tot de bron en de hoeveelheid uitstoot van de bron.

Luchtvervuiling is van veel dingen afhankelijk. Het weer is van invloed: schijnt de zon, waait het of is het mistig. Maar ook de verkeersdrukte speelt een rol: staat er file, rijden er veel vrachtauto’s of juist Tesla’s.

In de lucht zitten ontzettend veel verschillende stoffen, zowel kleine deeltjes als gassen. Een deel daarvan is slecht voor onze gezondheid. Vooral stoffen die vrijkomen bij verbranding in (diesel)motoren. Dit zijn onder meer ultrafijne deeltjes en roet.

Er zijn in Nederland normen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen. Vooral de concentraties fijnstof en stikstofdioxide overschrijden die norm vaak. Maar ook als de norm niet wordt overschreden is de lucht meestal ongezond.

Leven in vervuilde lucht is slecht voor je gezondheid. Luchtvervuiling is in Nederland de derde doodsoorzaak, na roken en overgewicht. Wonen, werken of naar school gaan in vervuilde lucht heeft hetzelfde effect als het meeroken van sigaretten. Het is de veroorzaker van longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker.

Kwetsbare groepen als kinderen en ouderen, zijn extra gevoelig voor de effecten. Zo heeft luchtvervuiling nadelige effecten op zwangere vrouwen en het geboortegewicht van hun baby’s. Kinderen die wonen of naar school gaan in de buurt van drukke wegen hebben vaker last van hun luchtwegen en een 5 keer grotere kans op zwakke longen. Veel voorkomende klachten zijn astma en benauwdheid. Ook worden veel mensen kortademig door luchtvervuiling.