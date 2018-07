Geschreven op 3-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Lucht

Goed nieuws voor de luchtkwaliteit in Amsterdam. Nog deze zomer komt er een nieuwe regeling waarbij taxichauffeurs subsidie kunnen aanvragen voor een elektrische taxi.

Het rijk stelt 500.000 euro beschikbaar om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wethouder Dijksma van Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit verdubbelt dit bedrag en zet het geld in voor de verschoning van de taxi’s. Eerder dit jaar bleek een dergelijke regeling erg succesvol.

Taxi’s rijden dagelijks veel kilometers door de stad en stoten daarbij vervuilende stoffen uit. Dit is slecht voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid van alle Amsterdammers. De subsidie voor elektrisch vervoer is één van de stimuleringsmaatregelen om de taxibranche te helpen met de overstap naar elektrisch rijden. Samen met de taxi-organisaties werkt de gemeente samen aan een uitstootvrije taxibranche in 2025. De afspraken staan in het convenant ‘Schone taxi’s voor Amsterdam’.

Iedereen heeft het recht om schone en gezonde lucht in de ademen. Daarom neemt de gemeente Amsterdam extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Naast het beschikbaar stellen van subsidies voor elektrische voertuigen faciliteert de gemeente de aanleg van openbare (snel-)laadpunten. Amsterdam is daarnaast de enige stad in 2018 met een milieuzone voor vracht- en bestelauto’s, brom- en snorfietsen, taxi’s en autobussen en touringcars. Zie ook: Amsterdam Gaat Meest Vervuilende Scooters vanaf 2018 Weren in het Centrum

