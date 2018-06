Geschreven op 5-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Lucht

“Utrecht blaast frisse bries in Schone lucht akkoord”, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 1 juni nam zij de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de regio Utrecht uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts in ontvangst.

“Utrecht laat hiermee zien dat je met veel partijen tot goede plannen kunt komen en doet op provinciaal niveau wat we landelijk willen. Zij is daarmee een inspiratiebron voor het Rijk” aldus de staatssecretaris.

Gezonde lucht is een gedeeld belang. Iedereen heeft er mee te maken en invloed op. Mariëtte Pennarts: “Daarom heeft de provincie Utrecht burgers, maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven uitgenodigd om mee te denken aan oplossingsrichtingen om de lucht schoner te maken. Er is gekozen voor co-creatie, een methode op basis van gelijkwaardige inbreng, die goed werkt bij het oplossen van complexe vraagstukken als luchtkwaliteit. “Het resultaat is een Samenwerkingsagenda met een aantal oplossingsrichtingen, waar we ook gezamenlijk mee aan de slag gaan. Het zou mooi zij als we kunnen komen tot een Alliantie Gezonde Lucht in de regio.”

De regio Utrecht vroeg aan de staatssecretaris om harder te sturen op bijvoorbeeld ontmoediging van het gebruik van fossiele brandstoffen, schonere stallen, het afschaffen van subsidie voor het stoken op biomassa, het versnellen van de vervanging van oude voertuigen en meer aandacht voor de fiets als vervoermiddel. Ook houtrook is een issue. Het Longfonds, een van de deelnemers van het co-creatietraject, dankte de provincie voor het agenderen van dit probleem, dat voor veel gezondheidsoverlast zorgt. De staatssecretaris zegde toe binnenkort met een smoke-alert te komen, waarmee je eenvoudig kan zien of je die dag met je vuurtje een ander overlast bezorgt.

De staatssecretaris nam tijdens de bijeenkomst een sensor in ontvangst. Met deze sensor, in de vorm van een paddenstoel en simpel te bevestigen aan bijvoorbeeld een muur of regenpijp, kunnen burgers de luchtkwaliteit bij hun huis meten. De gegevens gaan via wifi naar het RIVM. Zo krijgen we een beeld van een fijnmazig netwerk aan meetpunten. De werkgroepen Samen Duurzaam Zeist en Meet je stad in Amersfoort gaan een aantal sensoren plaatsen om zelf de lokale luchtkwaliteit te meten, en wil inwoners van andere gemeenten enthousiasmeren dit ook te doen.

Luchtverontreiniging heeft veel invloed op onze gezondheid. Cijfers wijzen uit dat onze luchtkwaliteit, na roken en obesitas, in de top 3 staat van veroorzakers van gezondheidsverlies in Nederland. Utrecht maakt samen werk van gezonde lucht. Zij streeft ernaar in 2030 te voldoen aan de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, deze normen gaan verder dan de normen van de Europese Unie.

