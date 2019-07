Geschreven op 19-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Lucht

Schone lucht is belangrijk voor iedereen. Het draagt bij aan de gezondheid en het maakt daarnaast een stad aantrekkelijk om te leven.

Vandaag presenteert wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie) de Koersnota Schone lucht met daarin zijn ambities om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren.

Om deze doelen te bereiken zet het stadsbestuur 17 maatregelen in, waaronder de inzet van elektrische bussen, het stimuleren van fietsgebruik en de aanleg van walstroom van zeeschepen.

“Met de 17 maatregelen zorgen we ervoor dat er volgend jaar geen straten meer zijn waar de Europese normen voor luchtkwaliteit worden overschreden en de lucht over vier jaar in de hele stad schoner is” aldus wethouder Bonte.

De maatregelen zijn ook nodig om de luchtkwaliteit op de lange termijn te verbeteren. Wegverkeer is de belangrijke bron voor een hoge concentratie NO2 in de stad. Het is een bron waar de gemeente relatief veel invloed op heeft. De gemeente zal daarom de komende jaren actief inzetten op schoner (auto)verkeer, vervangende vervoerskeuzes (fiets, OV), schonere bouwwerktuigen en het verschonen van de binnenvaart.

Een belangrijke maatregel in de koersnota is het realiseren van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen. Aangemeerde schepen hoeven dan niet meer een generator op stokolie te laten draaien, maar kunnen een stekker inpluggen aan de kade.

Arno Bonte: “Inmiddels zijn bijna alle binnenvaartschepen van walstroom voorzien. Dat is goed nieuws. In de komende jaren willen we ook voor zeeschepen in de Rotterdamse haven voor walstroomaansluitingen zorgen.”

De 17 maatregelen:

1. Rotterdamse MobliteitsAanpak (RMA): Veel kansen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit liggen bij de mobiliteitstransitie. De mobiliteitstransitie richt zich op een duurzame vorm van mobiliteit en bereikbaarheid en loopt langs drie sporen: Volume: sturen op de vervoersvraag en keuzes van mensen. Veranderen: sturen op de modale balans in het ruimtegebruik. Verschonen: sturen op energieverbruik en emissie van

de gebruikte voertuigen. Om de luchtkwaliteit ook op lange termijn te verbeteren, zijn maatregelen nodig langs alle drie de sporen.

2. Aanpak Maastunnelcorridor

3. Bundelen bouwlogistieke stromen

4. Walstroom voor zeeschepen

5. Reconstructie Coolsingel

6. Verschonen OV-bussen

7. Verschonen gemeentelijk wagenpark

8. Schoon vervoer Maasvlakte

9. Vrachtautoverbod ’s-Gravendijkwal

10. Laadinfrastructuur voor elektrisch rijden

11. Stimuleringsregeling elektrische bestelauto’s

12. Bouwwerktuigen

13. Generatoren

14. Verschonen scheepvaart via beloning schone schepen en walstroom

15. Uitstoot van houtstook

16. Luchtvaart

17. Industrie

