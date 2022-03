Geschreven op 25-2-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Licht

De televisietoren in Goes krijgt regelmatig een ander kleurtje. Dat kost veel tijd en moeite. Dat is Sticht Licht die voor de verlichting van de televisietoren in Goes zorgt na 22 jaar behoorlijk beu’’, zegt Eddy Beekman van Sticht Licht.

Daarom wil Sticht Licht de bestaande verlichting met tl-buizen graag vervangen door led-verlichting. Dan is er niet meer dan een druk op de knop van de telefoon nodig om het belangrijkste baken van Goes een heel ander kleurtje te geven. ,,Op die manier kunnen we ook veel gemakkelijker inspelen op de actualiteit’’, zegt voorzitter Eddy Beekman van Sticht Licht. De gemeente doet alvast een flinke duit in het zakje.

Sticht Licht zorgt alweer 22 jaar voor de verlichting van de toren op donderdag, vrijdag en zaterdag. Zo kleurt hij op Koningsdag oranje en krijgt hij rond kerst de kleuren rood en groen. Maar ook bij speciale gebeurtenissen – feestelijk of verdrietig – komt de stichting in actie. ,,Zo hebben we de toren na de aanslag bij Charlie Hebdo verlicht in de kleuren van de Franse vlag’’, geeft Beekman als voorbeeld.

Maar de kleuren veranderen is elke keer een hoop gedoe. Zo moeten vrijwilligers naar boven en zijn ze zeker tweeënhalf uur bezig met het vervangen van tientallen tl-buizen. De mensen die zich daarvoor opwerpen zijn volgens Beekman niet altijd gemakkelijk te vinden. ,,Wat we vaak zien is dat mensen het 1 of 2 keer leuk vinden, maar het dan wel hebben gezien.’’ Er moet trouwens ook altijd nog een gespecialiseerd persoon worden ingehuurd die bevoegd is om de televisietoren in te gaan.

Het vervangen van de bestaande lampen door led-verlichting maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. Dan hoeft er helemaal niemand meer naar boven. Dat stelt Sticht Licht in staat om vaker af te wisselen en snel te handelen bij een actuele gebeurtenis zoals de Roze Zaterdag.

Burgemeester en wethouders van Goes hebben besloten 17.500 euro bij te dragen aan het plaatsen van led-verlichting. B en W vinden de televisietoren een beeldbepalend object voor de stad en zien er voordelen in dat straks sneller kan worden ingespeeld op de actualiteit. ,,Bovendien is led-verlichting veel duurzamer’’, zegt wethouder Cees Pille.

Volgens Beekman gaat het vervangen van de verlichting pakweg 27.000 euro kosten. Hij noemt de subsidie van de gemeente een heel mooi begin. Sticht Licht wil een crowdfunding starten om het resterende bedrag bijeen te krijgen. ,,Wij denken dat veel Goesenaren de verlichting van de televisietoren waarderen. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen dat ze het fijn vinden om de toren weer te zien als ze terugkomen van bijvoorbeeld vakantie. We hopen dat ze nu een kleine bijdrage willen leveren.’’