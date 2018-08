Geschreven op 1-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Licht

Mooi hoor. Een LED-lamp die werkt op zonne-energie. De Steinel Solar LED-Spot heeft zelfs geen stroomaansluiting.

Het zonnepaneel dat de energie opwekt kan indien nodig los worden gekoppeld van de lamp, zodat het paneel zoveel mogelijk zonlicht kan opvangen.

De Steinel XSolar LED-spot is voorzien van een sensor, die reageert op beweging en omgevingslicht. De periode dat de lamp blijft branden is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht en het opladen van de accu. Steinel garandeert dat de XSolar lamp 365 dagen per jaar licht geeft, zelfs als er 50 dagen geen zon is geweest. De lamp heeft het Politie Keurmerk Veilig Wonen gekregen en heeft een functioneringsgarantie van 5 jaar.

De Steinel XSolar LED-spot kan worden ingesteld zodat de lamp volledig op de sensor wekt op beweging en omgevingslicht en het is tevens mogelijk om de lamp altijd te laten branden als het donker wordt. Via een instelling kan de verlichting bij schemering gedimd branden. Bij beweging gaat hij voluit branden, waarna hij weer teruggaat naar de dimstand.

Nooit meer ergernis over onbruikbare solarlampen: Steinel heeft met de XSolar LED-spot de eerste solarlamp ontwikkeld die altijd werkt. Hierin worden de modernste componenten gebruikt – van het uiterst efficiënte monokristallijne zonnepaneel, de sterke infraroodsensor en de temperatuurbestendige accu met 60 dagen. Een gebied van max. 30 m2 wordt 365 dagen per jaar betrouwbaar verlicht met helder LED-licht. Onder alle weersomstandigheden. En zonder stroomkosten. De ideale oplossing voor montage op tuinmuren, gevels en overal waar geen stroomaansluiting is.

