24-3-2022

Aan een fietspad in Barneveld zijn vier volledig circulaire en energiezuinige verlichtingsarmaturen van het Barneveldse bedrijf Oryza Electronics geplaatst.

De Rise armaturen zijn gemaakt van biobased materiaal, waaronder rijstvlies. Barneveld heeft hiermee de wereldprimeur.

Een echte blikvanger in ieder straatbeeld. De Rise is de ultieme combinatie van een energiezuinige lichtbron in een duurzame behuizing.

Oryza Electronics ontwikkelde het armatuur, waarbij de behuizing is gemaakt van onder andere rijstvlies. De behuizing kan volledig hergebruikt worden, wanneer deze versleten en aan vervanging toe is. Voor de productie van nieuwe behuizingen zijn geen nieuwe grondstoffen nodig. De Rise armatuur heeft een levensduur van 80 jaar. Het rijstvlies wordt gewonnen uit reststromen van de voedselindustrie. Er wordt dus geen rijst speciaal verbouwd om de armaturen te maken. De behuizingen zijn geplaatst op vier bestaande masten/lantaarnpalen.

Wethouder André van de Burgwal (openbare ruimte): “Ik ben heel erg trots op dat dit bijzondere, duurzame en circulaire product in Barneveld ontwikkeld is. Met de plaatsing van deze lantaarnpalen zorgen we letterlijk voor zichtbaarbaarheid op de weg van onze gemeente.” Samen met inwoners werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. De gemeente Barneveld maakt werk van duurzaamheid en wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. Daarvoor maakt de gemeente beleid, zijn er regelingen en projecten.

