Geschreven op 8-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Licht

Future Energy Solutions (FES) gaat op 200 locaties van Q-Park, een van de grootste parkeeraanbieders van Europa, LED-verlichting installeren en onderhouden.

Het is waarschijnlijk het grootste opzichzelfstaande duurzame verlichtingsproject van Europa. De uitrol vindt plaats in zeven landen en zal in december 2019 afgerond zijn.

De uitrol wordt gelijktijdig uitgevoerd in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Denemarken. Het gaat om 200 locaties en ongeveer 100.000 LED-armaturen.

Momenteel vinden de eerste inventarisaties op locatie plaats. De eerste installaties staan gepland voor september 2018. Sinds de operationele start van Q-Park in 1998 is de portefeuille van het bedrijf gegroeid tot meer dan 6.300 parkeervoorzieningen met samen ruim 870.000 parkeerplekken.

