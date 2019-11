Geschreven op 20-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Licht

Zo, na het verbod op de gloeilamp in 2012 en het verbod op de halogeenlamp in 2018 is het in 2021 tijd voor het verbod op de TL-buis.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldt aan de Tweede Kamer dat tl-buizen per 1 september 2021 uitgefaseerd worden en vervangen worden door led-varianten als uitvloeisel van de herziene Europese Ecodesign Richtlijn.

De Ecodesign Richtlijn stelt eisen aan het ecologisch ontwerp van producten die worden verkocht of gebruikt in de Europese Unie. De richtlijn is onder meer van toepassing op verlichting, televisies, computers, droogtrommels, (af)wasmachines en airconditioners.

In de richtlijn zijn parameters vastgelegd voor de verschillende fasen in de levenscyclus van de producten. Voor elke fase worden diverse milieuaspecten beoordeeld, waaronder het verbruik en de mogelijkheden van hergebruik van materialen en energie, de verwachte verontreiniging en de productie van afvalstoffen.

Minister Wiebes meldt aan de Tweede Kamer nu het volgende over de richtlijn: ‘Op 5 december 2019 zal de herziene Ecodesign maatregel voor lampen gepubliceerd worden. Hier zijn minimum efficiëntie-eisen in opgenomen. Vanaf de ingangsdatum van de eisen op 1 september 2021 zullen veel tl-verlichtingstoepassingen op basis hiervan uitgefaseerd worden. Led-toepassingen worden dan automatisch het voor de hand liggende alternatief bij vervangingsmomenten. De Ecodesign-aanpassingen worden indien nodig ook meegenomen bij de volgende actualisatie van de Erkende Maatregelenlijst (EML).

