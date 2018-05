Geschreven op 30-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Licht

Alle verlichtingspalen op de Vlaamse snelwegen worden binnenkort uitgerust met moderne LED-verlichting, zo meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Het bekende oranje-gele licht maakt dus plaats voor blauw-wit licht. Dat is niet alleen beter voor de zichtbaarheid – en dus de verkeersveiligheid – maar zo besparen we ook op energiekosten en op de CO2-uitstoot.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft de aannemers aangewezen om alle verlichting op de autosnelwegen in Vlaanderen om te bouwen. De natriumlagedruklampen zullen plaatsmaken voor LED-verlichting. De vervangingsopdracht is gegund aan de aannemers Verkeer, Signalisatie en Electronica (VS&E NV) en Elec DVC.

De ombouw start nog dit jaar en zal tussen de 16 en 20 miljoen euro gaan kosten en 4 jaar in beslag nemen. De eerste 4 miljoen euro voor 2018 zijn al vrijgemaakt. De terugverdieneffecten worden ingeschat op 4 miljoen euro per jaar.

LED-verlichting biedt tal van voordelen. De zichtbaarheid zal verbeteren, wat goed is voor de verkeersveiligheid. Het licht kan ook beter worden gericht, zodat er minder verlichtingstoestellen nodig zijn. LED boekt bovendien een energiewinst van ongeveer 25 procent en heeft een langere levensduur, zodat de lampen minder vaak vervangen moeten worden. In totaal kan er op die manier zo’n 40 ton CO2 per jaar worden bespaard. De omslag naar LED zal zo bijdragen tot het halen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

De autosnelwegen in Vlaanderen zijn overigens niet altijd verlicht als het donker is. Het licht gaat uit als het kan. Dat is energiezuiniger en het vermindert lichthinder. Het licht blijft aan als het moet voor de verkeersveiligheid. In bepaalde omstandigheden kan de verlichting tijdelijk aangestoken worden.

Waar brandt de verlichting altijd? Op de op- en uitritten en de knooppunten van de autosnelwegen. Op de wegvakken waar de knooppunten minder dan 3 km van elkaar liggen. Bij lokale situaties waar verlichting noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij de opeenvolging van voelbare bochten en bij verlichte onderdoorgangen.

Wanneer kan er tijdelijk verlichting aangestoken worden? Als de verkeersintensiteit hoog is of bij structurele file. Als de spitsstrook in gebruik is. Op verzoek van de politie. Bijvoorbeeld bij ongevallen, defecte voertuigen, obstakels op de rijbaan, etc. Als er wegenwerken zijn, op vraag van de bevoegde dienst. Bij extreme weersomstandigheden.