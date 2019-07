Geschreven op 4-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Zalando start in de zomer van 2019 met de bouw van een gigantisch fulfilment distributiecentrum. Het grootste van Nederland.

De uitbreiding van Zalando’s logistieke netwerk is een belangrijke voorwaarde om de groeidoelstelling voor 2023/2024 te realiseren en draagt direct bij aan een verdere verbetering van de klanttevredenheid.

Vanuit het fulfilment center Bleiswijk zullen producten worden verzonden naar ontvangers in West-Europa in de landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe locatie beslaat een vloeroppervlak van 140.000 m2 en een totale opslagcapaciteit van 16 miljoen items. De eerste pakketten worden naar verwachting in de zomer van 2021 vanuit Bleiswijk geleverd. Het fulfilment center creëert op middellange termijn circa 1.500 banen. De ontwikkeling is een joint venture van Somerset Capital Partners en USAA Realco-Europe. Zalando streeft naar een vermindering van de levertijden in de Benelux, zodra het fulfilment center volledig operationeel is.

De hele ontwikkeling wordt gebouwd volgens de hoogste normen van duurzaamheid. Met de bouw van het fulfilment center investeert Zalando in in duurzame oplossingen.

Zo komen er bijvoorbeeld zonnepanelen op het gigantische dak van het gebouw.

In deze context streeft Zalando naar het behalen van de score ‘zeer goed’ van het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL.