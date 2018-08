Geschreven op 11-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Ontwikkelaar Being Development heeft, in samenwerking met Valuas and CommonWealth Investments, de start van een overwegend circulair hotel in het zich snel ontwikkelende Amsterdam Noord aangekondigd: YOTEL Amsterdam.

Het hotel, ontworpen door Studioninedots, Delva Landscape Architects en DesignAgency, wordt een plek waar slim ontwerp, innovatie en duurzaamheid – kenmerkend voor ontwikkelingen in het gebied Buiksloterham Amsterdam Noord – bijeenkomen.

Het 202 kamer tellende hotel markeert het tweede hotel in aanbouw binnen het groeiende hotel portfolio van Being Development bestaande uit het Amsterdam RAI hotel, een iconisch hotel met 650 kamers, en Aloft Utrecht, het eerste WELL gecertificeerde hotel ter wereld.

Direct aan het Tolhuiskanaal, en bereikbaar per boot vanaf het IJ, ontwierp Studioninedots voor het hotel vijf geschakeerde volumes in een park. Ze variëren in hoogte, functie en sfeer, zijn gegroepeerd rond patio’s, met in het hart van het complex de collectieve ruimte waar toeristen, zakelijke reizigers en Amsterdammers elkaar treffen. De begane grond is hoog en transparant waardoor het landschap en het interieur naadloos in elkaar over lopen. Aan de zonnige zijde vormen het publieke restaurant, het terras, de tuin en de aanlegsteiger een aantrekkelijk geheel aan het waterfront. Het hotel is sterk verankerd in de buurt doordat voor horeca, kunst en voorzieningen wordt samengewerkt met lokale partners. Het hotel zal verder worden voorzien van veel buitenruimte in een parkachtige setting, met een ruim terras aan het water. Het landschap is ontworpen door Delva Landscape Architects.

Bekend om het slimme ontwerp, zullen de kamers van YOTEL ruimte besparen door het instelbare SmartBed, een technowall met aanpasbare sfeerverlichting en een slimme tv waar gasten hun eigen content via kunnen streamen. Naast comfortabele kamers krijgt YOTEL Amsterdam ook de beschikking over een restaurant en bar, en is daarnaast voorzien van ruimte om te werken en te ontspannen. Alle cabins en gemeenschappelijke ruimten zullen uiteraard worden voorzien van hi-speed en gratis WiFi-verbinding.

Met duurzaamheid en technologie als belangrijk speerpunt voor alle partners, werkt Being Development nauw samen met ARUP, Techniplan en Delva Landscape Architects om een ??uniek circulair watersysteem te creëren dat water verzamelt, opslaat, filtert en hergebruikt voor meerdere toepassingen waaronder een speelfontein. Het zal tevens een All-Electric (gasloos) gebouw worden, waarbij er ook de ambitie is om een BREEAM Excellent certificering te behalen. Constructeur IMD is aan het onderzoeken of een donor constructie kan worden gebruikt voor een gedeelte van het gebouw.

Het geïntegreerde ontwikkelingsproces omvatte een samenwerking tussen verschillende adviseurs, de gemeente Amsterdam en de buurt. Het hotel wordt gebouwd door Heddes en Ursem, beide onderdeel van het bouwconglomeraat Ballast Nedam. Vanwege het snelle, modulaire bouwproces zal het hotel in de zomer van 2019 al haar deuren openen. Om haar duurzame ambities te realiseren, implementeert het hotel duurzame kenmerken op verschillende niveaus, met als leidende principes het Circulaire Manifest Buiksloterham. Naast de duurzame voordelen van een modulaire constructie, streeft het hotel naar een BREEAM Excellent beoordeling, waarvan een beoordeling van 78,8% op het onderdeel ‘Design’ reeds met trots is behaald en ‘As Built’ zeker ook niveau Excellent zal behalen.

Het hotel, gelegen aan het water en omgeven door een groene oase, wordt geëxploiteerd door Yotel. Het bevat een openbare lobby, een restaurant, tentoonstellingsruimte en aangrenzende tuin met terras. Een plek waar zowel bezoekers, Amsterdammers als de lokale gemeenschap van kunnen genieten.

