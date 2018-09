Het ontwerp komt van MVSA Architects. Met de grootschalige aanpak van het stationsgebied in Utrecht ontstond de kans om een nieuw World Trade Center te ontwikkelen op het centrale knooppunt van openbaar vervoer in Nederland. De vestiging vormt een logische toevoeging op de bestaande WTC’s in Amsterdam en op Schiphol.

Het eerste WELL gecertificeerde kantoorgebouw in Nederland en één van de grootste kantoren in Nederland met een BREEAM Excellent-certificering voor duurzaam bouwen.

Het nieuwe World Trade Center in Utrecht is een architectonische blikvanger, een sociale en zakelijke hub en een hoogstandje op het gebied van duurzaamheid.

De locatie aan het Jaarbeursplein en tegen het Stationsplein West is te vergelijken met een pijler in een rivier. Langs alle zijden van het gebouw vindt continu beweging plaats. Alles stroomt om het gebouw, wat betekent dat het perfect en optimaal in zijn omgeving past, tot aan de laad- en losplaatsen.

Het is deze dynamiek die bepalend is geweest voor de gebouwvorm. Het WTC gebouw plooit zich op meerdere niveaus naar deze stromen, biedt ruimte en begeleidt de beweging.

Het nieuwe WTC weerspiegelt het historische en hedendaagse belang van Utrecht. Over een bouwoppervlakte van 32.000 m2 speelt het nieuwe WTC met zijn 18 verdiepingen en 72 meter hoogte een sleutelrol in de volop in ontwikkeling zijnde zakenwijk rond het drukke Centraal Station in Utrecht.

Het gebouw is open en transparant en biedt naast kantoren ook een gevarieerd aanbod aan het grote publiek, zoals een restaurant, een vergadercentrum, winkelvoorzieningen en een fietsenstalling, die samengevoegd met die van Utrecht CS de grootste van Europa is.

Het ontwerp heeft ingezet op maximaal welzijn van de gebruikers van het gebouw en optimale duurzaamheid, zonder concessies te doen aan het uiterlijk, waardoor het gebouw een herkenbare eyecatcher is geworden.

