Geschreven op 22-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Strand Nederland daagt studenten en professionals uit om het strandpaviljoen van de toekomst te ontwerpen.

De deadline voor inzendingen is 15 juli. Op 30 juli wordt de winnaar bekendgemaakt.

Voor het ontwerp gelden een aantal voorwaarden/eisen: Het strandpaviljoen moet op palen komen te staan (minimaal 2 meter boven het strandniveau) en de zee moet er volledig onderdoor kunnen. De onderzijde vloerbalken van het strandpaviljoen mogen niet lager liggen dan 4,5 meter NAP. Tussen de palen moet minimaal 3 meter vrije ruimte zijn.

Het strandpaviljoen moet energieneutraal, zonder gas en duurzaam worden gebouwd.

Het paviljoen moet demontabel en verplaatsbaar zijn en in delen uiteenvallen. Het moet multifunctioneel zijn. Kortom alles (gelijktijdig) kunnen faciliteren. Het paviljoen moet voldoen aan het bouwbesluit. Het paviljoen kent geen maximum bouwhoogte en/of bouwbeperking. Het paviljoen moet een jaarrondbedrijf worden

De jury van de ontwerpwedstrijd bestaat onder andere uit Evert Pronk van Bint Architecten en Timko Lokerse van Lokerse Architecten. Samen met drie andere juryleden beoordelen zijn de inzendingen op haalbaarheid, duurzaamheid en hoe het ontwerp zich verhoudt tot het landschap.

Je mag individueel deelnemen of in groepsverband tot en met drie personen. De prijsvraag is voor zowel studenten als professionals.