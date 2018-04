Geschreven op 16-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog krijgt een Deens ontwerp van architect Dorte Mandrup.

Het centrum krijgt een groot panoramadek en wordt deels op palen gebouwd. Ook wordt er veel glas gebruikt.

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee moet in 2020 openen en biedt straks onderdak aan zeehonden, exposities, een hotel, een restaurant en een café.

Noord-Nederland krijgt er met het Werelderfgoedcentrum Waddenzee een beeldbepalend gebouw bij. Het centrum, van waaruit bezoekers het Waddengebied volop kunnen beleven, moet de regio een economische stimulans geven. De verwachting is dat het jaarlijks minstens 150.000 bezoekers trekt. De totale investeringskosten zijn 29 miljoen euro. Bij de totstandkoming van het Werelderfgoedcentrum werken twintig organisaties samen; overheden, natuur- en milieuorganisaties en diverse ondernemers.

In het centrum is straks plek voor exposities over het Waddengebied en de ontstaansgeschiedenis ervan. Het panoramadek biedt bezoekers uitzicht over het Wad, terwijl het centrum ook een startpunt moet worden voor excursies in het gebied per boot, fiets of voet. Kennisinstellingen gaan er onderzoek doen naar de biodiversiteit in het gebied, samen met andere onderzoekscentra in Nederland, Duitsland en Denemarken. Ook Zeehondencrèche Pieterburen krijgt een plek in het centrum. Het hotel heeft een capaciteit van 50 kamers.

Volgens architect Dorte Mandrup is de bijzondere positie aan de Waddenzee, een uitdaging geweest voor haar ontwerp. “Ik heb nog nergens een plek gezien waar het menselijk handelen zo hard wordt gescheiden door enerzijds de natuur, anderzijds een economische haven”. Mandrup is internationaal een veelgevraagd architect en staat bekend om haar iconische architectuur en het inpassen van ontwerpen in bijzondere, complexe landschappen. Ze heeft veel ervaring met het bouwen van dit soort centra in onder meer Denemarken, Duitsland en Groenland.

Klinkt allemaal geweldig. Ik hoop dat het ook een duurzaam gebouwd Werelderfgoedcentrum Waddenzee wordt dat volledig energieneutraal is. Heb overal even gekeken of er iets over deze aspecten wordt gezegd, maar helaas. De informatie over het Wadden Sea World Heritage Centre is zeer beperkt.

