Geschreven op 12-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Zeven instituten van Hogeschool Utrecht starten het studiejaar 2018/2019 in een gloednieuw gebouw op het Utrecht Science Park.

Deze duurzame nieuwbouw van 22.000 m2 is opgebouwd uit 7 verdiepingen, met 13 (rol)trappen vanuit een groots atrium voor 5.800 studenten.

De Faculteit Economie en Management (FEM), de Faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) en het Institute for ICT zijn de toekomstige gebruikers van het pand.

Het gebouw is gerealiseerd door het consortium Spark, een samenwerking van Strukton Worksphere en BESIX Nederland, dat na oplevering nog 15 jaar betrokken blijft voor het technisch beheer en onderhoud.

Het gaat om een efficiënt, flexibel en duurzaam gebouw met een vloeroppervlakte van ruim 20.000 vierkante meter. Het Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen heeft het gebouw ontworpen. De nieuwbouw verrijst op de huidige parkeerplaats aan de Bolognalaan.

Traditioneel is een onderwijsgebouw een verzameling van klaslokalen, een aula en een kantine. Strukton Worksphere en BESIX Nederland gaven vorm aan de opdracht van ontmoeten en verbinden en realiseerden een ultieme verblijfsplek voor studenten en medewerkers, met een mooi design, een transparant karakter en vanaf iedere plek in het gebouw zicht op buiten.

In het complex komen onder meer twee grote auditoriums met plek voor meer dan tweehonderd mensen. Verder komen er twee kleine auditoriums, televisie- en radiostudio’s, onderwijslokalen, kantoorruimte, een café, winkeltjes en een fietsenstalling met plek voor ruim 1200 fietsen.

Binnen vallen de kanariegele roltrappen op. Andere hoogstandjes zijn het modulaire binnenwandsysteem met geluidsisolatie en -absorptie en de schil van zonnepanelen op het dak die alle installaties aan het zicht onttrekken. Verder zijn er 11 daktuinen, waar studenten kunnen studeren voorzien van alle faciliteiten.

Duurzaamheid is tijdens het ontwerpproces een belangrijk thema geweest. Dit heeft zich vertaald in de toepassing van LED-verlichting, warmte-koudeopslag en pv-cellen, waardoor het gebouw de basis legt voor energieneutraliteit. Uitgangspunt is Breeam Excellent, een certificaat voor duurzaam vastgoed.

De nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht is een gasloos gebouw, dat nagenoeg voldoende energie opwekt voor eigen gebruik, met slechts een bescheiden elektrische verwarmingsketel als achtervang voor de verbruikspieken. Duurzame keuzes als LED-verlichting, WKO, zonnepanelen, daglichtregeling en CO2-gestuurde ventilatie, warmteterugwinning in luchtbehandelingskasten, vuilwerende gevelbekleding, waterbesparende kranen en regenwaterinfiltratie dragen bij aan een duurzame omgeving. Het resultaat: een BREEAM-NL Excellent certificaat.

