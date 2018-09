Bouwen-Klussen Geschreven op 12-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Brancheorganisatie voor installateurs UNETO-VNI verandert zijn naam in Techniek Nederland. De nieuwe naam wordt ingevoerd op dinsdag 15 januari 2019. Er komt dan ook een nieuw logo voor Techniek Nederland.

Het bestuur van de vereniging heeft dat vorige week in een speciale vergadering besloten.

De vereniging voor ondernemers in de installatiebranche en de technische detailhandel voerde de naam UNETO-VNI sinds de fusie van Uneto en VNI in 2002. Volgens voorzitter Doekle Terpstra is een “glasheldere naam met een herkenbare klank” nodig. “Het begint bij techniek. Techniek maakt ons land schoner, veiliger en sterker. Onze sector is onmisbaar voor de energietransitie die we in het Klimaatakkoord hebben afgesproken. Maar óók voor het oplossen van andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit, langer zelfstandig thuis wonen, verstedelijking en toenemende complexiteit van onze infrastructuur. De maatschappelijke relevantie zal de komende jaren dus alleen maar groeien. Daarom heten we voortaan Techniek Nederland.”

Techniek Nederland is vanaf 15 januari niet alleen de naam van de nieuwe vereniging, maar ook een merknaam die installatiebedrijven gaan gebruiken richting consumenten en zakelijke opdrachtgevers. De organisatie vertegenwoordigt 80 procent van de omzet van de installatiebranche. De circa 5.000 aangesloten installatiebedrijven bieden aan 120.000 personen werkgelegenheid.

De komende maanden voert UNETO-VNI nog de huidige naam, met Techniek Nederland als toevoeging. In januari 2019 wordt de naam Techniek Nederland en presenteert de vereniging een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

