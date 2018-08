Geschreven op 22-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

In de Eindhovense wijk Strijp-S verrijst een bijzondere groene woonflat. Het Trudo Vertical Forest wordt ’s werelds eerste verticale bos in de sociale woningbouw. Initiatiefnemer is de Eindhovense woningcoöperatie Sint Trudo.

Pal achter de Apparatenfabriek verrijst straks een 70 meter hoge, bijzondere woontoren. Een nieuw, niet te missen baken voor Eindhoven: de Trudo Toren die internationaal de Trudo Vertical Forest gaat heten.

Du Pré Groenprojecten uit Helmond is verantwoordelijk voor het totale groenplaatje. De Trudo Toren moet in 2019 klaar zijn.

De 70 meter hoge toren biedt op 19 etages plaats aan 125 sociale huurwoningen. Compacte en comfortabele lofts van 50 m2 en 3,5 meter hoog. Elke loft krijgt een balkon en twee grote groenbakken. In die bakken komen maar liefst 125 volwassen bomen, tot wel 6,5 meter hoog en 5.200 struiken en planten, klimmers en hangers. Zo ontstaat hier straks een bos dat zich in de hoogte uitstrekt, met aan de voet een gemeenschappelijke tuin van 350 m2.

Bij het bepalen van het bomenassortiment was onder meer belangrijk of een boom op hoogte kan worden geplaatst – sommige bomen zijn te gevoelig voor wind of vorst – en of deze in een beperkte ruimte kan groeien. Ook de verankering van de bomen was volgens Mark Vloet, directeur van Du Pre Groenprojecten, een belangrijk aandachtspunt. “De bomen komen door middel van kluitverankering vast te zitten aan de bak en worden met staaldraden bevestigd aan het gebouw.”

Elke gevel krijgt zijn eigen type beplanting, die louter bestaat uit inheemse soorten. Omdat de noord- en oostzijde doorgaans de minste zon en de meeste wind vangen, komen daar vooral snelgroeiende bomen. Aan de zuid- en westzijde worden juist langzaam groeiende bomen toegepast, om ervoor te zorgen dat de bewoners voldoende lichtinval hebben en het onderhoud binnen de perken blijft.

Er is gekozen voor zowel enkel- als meerstammige bomen. Voorwaarde van de architect was dat de bomen – die inmiddels al zijn uitgekozen – beeldbepalend zouden zijn en rode of grijze bladeren hebben. Er is daarom gekozen voor soorten als Acer, Betula en Prunus. De kleur grijsrood wordt ook doorgetrokken in de keuze voor de sierheesters en het overige groen.

De bomen komen in een speciaal substraat te staan. Dit substraat, dat bestaat uit lava, omvat vier lagen: een laag voor de waterbuffering, een voor het vasthouden van het vocht, een laag met voedingscomponenten en een toplaag. Op die manier wordt de opbouw van de vollegrond zoveel mogelijk nabootst.

Iedere groenbak wordt voorzien van beregeningsmatten en druppelslangen. Ook krijgt elke bak een eigen vochtsensor, om het vochtgehalte te monitoren. Signaleert de sensor dat sprake is van een kritisch vochtgehalte, dan gaat de beregening automatisch aan.

Voor het ontwerp van het groenplan werkt de landschapsarchitect van het Italiaanse Stefano Boeri Architetti, Laura Gatti, nauw samen met DuPré Groenprojecten uit Helmond en kwekerij Van den Berk uit Sint-Oedenrode. Sint Trudo levert de woontoren op inclusief het groen. Het is nog niet duidelijk wie er daarna verantwoordelijk voor het onderhoud wordt.

Als de bouw inderdaad komend voorjaar van start kan gaan, kan de woontoren in de zomer van 2019 in gebruik worden genomen. Een groene oase in de stenige omgeving van Strijp-S. Op jaarbasis goed voor zo’n 50.000 kilo CO2-absorptie en 13.750 kilo zuurstof.

Zie ook: Wonderwoods in het Utrechts Stationsgebied by Stefano Boeri Architetti en MVSA Architects – Forest City in Liuzhou, Guangxi Province, China by Stefano Boeri Architetti – China’s Forest City Shijiazhuang: A Model of Sustainable Growth Running on Renewable Energy – Forest City Johor in Iskandar Malaysia, next to Singapore by Country Garden Pacific View (CGPV)