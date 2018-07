Geschreven op 4-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De transformatie van stadskantoor 1 van de gemeente Tilburg gaat binnenkort van start. Het ontwerp van DEDRIE architecten voorziet in een toegankelijk, transparant en duurzaam stadskantoor dat het nieuwe werken faciliteert.

BAM Bouw en Techniek is verantwoordelijk voor de bouw. IMd Raadgevende Ingenieurs is hoofdconstructeur van het project en heeft onder meer de duurzaamheid doorberekend. Uiteindelijk moet de renovatie een stadskantoor met BREEAM Excellent certificaat gaan opleveren.

Integratie van bestaande bouw en nieuwbouw staat centraal in het ontwerp. Enerzijds komen In de plint van het gebouw de stadswinkel en commerciële ruimtes. Anderzijds blijft het monumentale karakter van het uit 1972 stammende gebouw, een ontwerp van Kraaijvanger Architects, behouden.

De kantoortoren wordt volledig opgenomen in het nieuwe plan en slechts op enkele aspecten constructief aangepast. De hoogte en hoofdvorm van het bestaande gebouw wordt niet veranderd en ook in functie blijft het gebouw grotendeels behouden. Alleen ter plaatse van de commerciële ruimten wordt de bestaande functie gewijzigd.

Een deel van het bestaande stadskantoor wordt gesloopt. Ook wordt de bestaande kelder uitgebreid met een nieuwe kelder ten behoeve van de commerciële ruimtes. Deze kelder wordt dieper aangelegd dan het huidige kelderniveau. De verbouwing neemt dertien maanden in beslag.

Tilburg investeert met verschillende maatregelen in een uiterst duurzaam kantoor met een BREEAM Excellent certificaat. Dit is onder meer mogelijk door vernieuwing en thermische isolatie van de gevels, daken en vloeren. Het kantoor wordt vraaggestuurd verwarmd en gekoeld met warmte-, koudeopslag in combinatie met warmtepompen en zonnepanelen.