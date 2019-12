Bouwen-Klussen Geschreven op 14-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Steeds meer bouwers weten de weg te vinden naar het bouwen met biobased bouwmaterialen zoals stro, kurk, hout, bamboe, riet, leem en hennep.

Niet voor niets, het ecologisch bouwen is een eigentijdse keuze waarbij op een efficiënte en verantwoorde manier gebruik wordt gemaakt van materialen die al van oudsher beschikbaar zijn.

Tegelijkertijd zijn biobased bouwmaterialen moderne en innovatieve materialen waar zeer veel mee mogelijk is.

Tel daarbij op dat deze biobased bouwmaterialen ook nog eens beschikken over zeer goede bouwfysische eigenschappen waardoor ze bijdragen aan een gezond en comfortabel binnenklimaat en je begrijpt waar de stijgende populariteit vandaan komt. En… biobased bouwmaterialen zijn goed voor bouwer en voor bewoner.

In toenemende mate krijgen overheden, architecten en aannemers te maken met vragen over het bouwen met biobased bouwmaterialen. Daarom organiseert BouwProfs de ééndaagse training ‘Bouwen met biobased bouwmaterialen‘. Speciaal voor de bouwprof die meer wil weten over hoe biobased bouwen in de praktijk werkt en die een betere gesprekspartner willen zijn voor zijn of haar opdrachtgever met vragen hierover.

De training op donderdag 16 januari 2020 in Van der Valk Hotel De Bilt wordt verzorgd door Rens Borgers. Rens is met zijn bedrijf Ecobouw Salland een pionier en expert als het gaat om ecologisch bouwen. Rens beschikt over ruim dertig jaar ervaring in restauraties en renovaties. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in stro en kalkhennepbouw en deelt met veel passie en energie zijn kennis over deze natuurlijke wijze van bouwen en de daarbij behorende biobased bouwmaterialen.

Tijdens de training worden alle belangrijke onderwerpen besproken met betrekking tot biobased bouwen. Ontstaan van ecologisch bouwen. Bouwbiologie: wat betekent het en wat zijn de achterliggende ideeën. Nut en noodzaak van het werken met biobased materialen. Wat zijn beweegredenen voor opdrachtgever en bouwer om te werken met biobased materialen? Welke labels en keurmerken zijn er en waar moet je op letten. Wat zijn de bouwfysische eigenschappen van biobased bouwen? Hoe werkt biobased bouwen in de praktijk? Het gebruik van biobased bouwmaterialen bij daadwerkelijke monumentale bebouwing. Biobased bouwmaterialen als basis voor restauratie. Biobased bouwmaterialen en innovatie: welke nieuwe materialen zijn of komen er op de markt? Wat zijn de do’s en don’ts als je gaat werken met biobased materialen?

