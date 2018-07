Geschreven op 11-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Distributiecentrum NewLogic III, met de bijnaam The Tube, gevestigd op bedrijvenpark Het Laa’ in Tilburg, mag zich het duurzaamste distributiecentrum van Europa noemen.

Het logistiek centrum van Rhenus Logistics heeft het BREEAM-NL Ontwerpcertificaat Outstanding behaald met een bijna maximale score van 98,48%.

Ontwikkelaar Dokvast heeft bijna de maximale score behaald door gebruik van slimme technologie en duurzame materialen. De categorie energie is gerealiseerd op basis van Trias Energetica. Zo is gezorgd voor een luchtdichte buitenschil, wordt duurzaam opgewekte energie met zonnepanelen gebruikt en wordt er zuinig omgegaan met fossiele brandstoffen. Daarnaast hebben het gebruik van automatisch dimmende ledverlichting, drievoudig isolatieglas, extra isolatie van daken, een warmtepomp en E-ketels bijgedragen aan de Outstanding BREEAM certificering.

NewLogic III heeft een totale oppervlakte van circa 60.400 m2, waarvan ongeveer 40.000 m2 warehouse, 4.400 m2 kantoor en 16.000 m2 VAL (Value Added Logistics) uit te breiden met nog eens 15.000 m2 VAL. Rhenus Contract Logistics zal in het derde kwartaal van 2018 het pand in gebruik gaan nemen.

