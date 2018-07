Geschreven op 6-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Onlangs is het project The Dutch Mountains gepresenteerd. Een nieuwe verblijfs- en werkomgeving op de Run in Veldhoven, pal naast de A2.

Het complex bevat kantoren en werkruimtes, conferentiefaciliteiten, horecavoorzieningen, een hotel, shortstay voorzieningen voor kenniswerkers en een park.

Het project is een initiatief van BLOC, Studio Marco Vermeulen en Urban XChange.

In 2020 moet het er staan: een gigantisch, volledig circulair high tech icoongebouw met de naam Dutch Mountains. Daarbinnen: Een Brainport Experience Center, een nano-museum en Gallery of Inventions, werk- en verblijfplekken, een hotel, conferentiezalen, een intern park met waterpartij, restaurants, cafés, fitness, sauna, kinderopvang, een zwembad en een supermarkt. Onder het gebouw is parkeerruimte voor 1500 voertuigen, op het dak zijn recreatiemogelijkheden.

Het plan is oorspronkelijk uit 2008, maar recentelijk nieuw leven ingeblazen. Als locatie hebben de initiatiefnemers een lap grond op het oog tussen A2 en De Run, in de gemeente Veldhoven. Brainport Development en de gemeenten Veldhoven en Eindhoven zijn inmiddels bijgepraat over de plannen.

Lennart Graaff van ontwikkelmaatschappij BLOC uit Rotterdam is een van de initiatiefnemers. Op The Dutch Mountains worden ook de andere betrokkenen genoemd: AAFM/Asito, Dell Technologies, Honeywell, SPIE Nederland, Studio Marco Vermeulen en Urban XChange. Arup, de TU/e, de stichting SlimBouwen en Twice Eindhoven worden als kennispartners genoemd.

In een toelichting schrijft Graaff: “The Dutch Mountains moet het concentratiepunt van de Brainport Eindhoven worden. Het bevat het Brainport Experience Center en staat door de toepassing van allerlei regionale hightech innovaties symbool voor wat de slimste regio ter wereld wordt genoemd.

The Dutch Mountains is ook de netwerknaam van een open samenwerking van vooruitstrevende regionale organisaties en innovatieve multinationals die de wereld willen verrassen met een nieuw en onverwacht perspectief op daadwerkelijk duurzaam ontwikkelen. Om te beginnen in Brainport Eindhoven.”

Met The Dutch Mountains willen de partners een nieuwe standaard zetten voor duurzaam ontwikkelen. “Een gebouw dat met de tijd beter wordt, is een absolute gamechanger. The Dutch Mountains moet al vanaf de start maximaal zelfvoorzienend zijn, met gesloten kringlopen op het gebied van energie, water, afval en materialen.”

TU/e-hoogleraar prof. dr. ir. Jos Lichtenberg zegt dat The Dutch Mountains zowel uit efficiëntie als op basis van exploitatie overwegingen de principes van ‘Slimbouwen’ heeft omarmd. “Bijzonder aan het project is dat het gebouw niet als een object, maar als een dienst wordt gepositioneerd. Het is een ultra-circulair gebouw dat in staat is met de tijd te veranderen en beter te worden, door updates en upgrades en misschien wel af en toe een downgrade. The Dutch Mountains is de belichaming van de diensteneconomie. Licht, warmte, voedsel, meubilair, installaties, gevels en grond: in het systeem van The Dutch Mountains zijn het allemaal diensten.”

