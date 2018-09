Geschreven op 25-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De Rijksdienst heeft een subsidieregeling ingesteld om herbestemming van monumenten te stimuleren.

Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monumentaal pand.

Ook bestaat er subsidie voor het wind- en waterdicht maken van het pand tijdens de planfase.

Herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een hele puzzel. Mogelijke vragen over herbestemming zijn: Voor welke nieuwe functies leent het pand zich? Waarvoor kunnen de bestaande kwaliteiten worden gebruikt? Wat is realistisch in de huidige markt?

Voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen kunnen alleen eigenaren subsidie aanvragen. Bij deze aanvraag moet u ook een begroting/offerte opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu (standaard besteksysteem) meesturen. U kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend).

Eigenaren en belanghebbenden kunnen in de periode 1 oktober tot en met 30 november 2018 subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar. De aanvraagformulieren voor de subsidie kunt u hier vinden.

Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro voor de herbestemmingsregeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden.