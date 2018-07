Geschreven op 17-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

In juni en juli 2018 ontving de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) veel aanvragen voor STEP. Het volledige budget zal naar verwachting verleend worden. Een aanvraag indienen heeft daarom geen zin meer.

In totaal is 395 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) en is er voor 519 miljoen euro aangevraagd.

In juni 2018 zijn 710 aanvragen binnengekomen. Het gemiddelde in de maanden ervoor lag rond de 175 aatstaanvragen per maand. Met dit aantal aanvragen wordt het subsidieplafond bereikt, dit is eerder dan verwacht. Na het bereiken van dit subsidieplafond pl RVO de aanvragen op een wachtlijst. Bij vrijval van subsidiegeld na vaststelling kan mogelijk een klein deel van de aanvragen op de wachtlijst, alsnog toegekend worden. Deze aanvragers ontvangen hierover nader bericht.

De overheid wil met de STEP-subsidie beheerders van sociale huurwoningen ondersteunen bij het verduurzamen van de woningvoorraad. Hoewel de regeling officieel op 31 december 2018 sluit, heeft het indienen van nieuwe aanvragen geen zin. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord. In totaal zijn er 4.623 aanvragen ingediend, waarvan 3.901 door woningcorporaties en 722 door andere huurders.

In het Regeerakkoord wordt gesproken over een vervolg op de STEP. Hiervoor zou de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) een heffingsvermindering verduurzaming krijgen. Het grote verschil tussen de STEP en de RVV is dat de STEP een subsidie is en de RVV een mindering op een heffing (een fiscale maatregel).