Geschreven op 25-7-2019 - Erik van Erne.

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht dat de subsidie voor eigenaar én bewoner 2 september 2019 weer kan worden aangevraagd.

De subsidievoorwaarden zijn half augustus bekend.

Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De regeling was sinds mei 2017 uitgeput, alleen VvE’s konden nog van de subsidie gebruikmaken. Met deze heropening van de regeling komt het kabinet tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda Klimaatzaak.

De SEEH voor eigenaar én bewoner stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. RVO.nl voert de subsidieregeling uit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare subsidiebudget 84 miljoen euro. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wordt uitgebreid naar isolatie.

Een woningeigenaar moet woonachtig zijn of na verbouwing gaan wonen in deze woning en nog niet eerder een SEEH-subsidie ontvangen hebben. Daarnaast moet men minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. De subsidie is voor maatregelen die een woningeigenaar gaat uitvoeren nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidie kan pas aangevraagd worden nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn. Voor eigenaren én bewoners binnen een Verenigingen van Eigenaren (VvE) gelden er andere voorwaarden.

