Bouwen-Klussen Geschreven op 4-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Schoolbesturen en bouwers staan voor de opgave om scholen weer toekomstbestendig en fris te maken.

Een uitdaging voor schoolbesturen is om de core business te combineren met een duurzaamheidsstrategie.

Het is aan de bouw- en vastgoedsector om de besturen te adviseren, te ontzorgen en lange termijn samenwerkingen te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van energieprestatiecontracten.

Ben jij werkzaam in de onderwijssector, bij een gemeente of werk je als adviseur of architect? En wil jij concrete handvatten en praktijkcases horen? Schrijf je dan direct in voor het Seminae Duurzame Scholen op donderdag 6 november van 9.00 – 13.15 uur bij NSG Groenewoud in Nijmegen.

