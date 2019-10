Op dinsdag 10 december 2019 vindt het seminar Circulair Bouwen plaats in de Forbo Expo, te Assendelft.

Duurzamer omgaan met materialen is voor veel organisaties een hot topic.

Steeds meer bedrijven en gemeenten proberen daarom processen circulair in te richten en sporen aan om met materialenpaspoorten gebouwen beter in kaart te brengen.

Afgelopen jaar is daar flink op ingezet: er is een minimumgrens gesteld aan de berekening Milieu Prestatie Gebouwen. Deze maatstaf geeft aan hoe duurzaam het materiaalgebruik is en kan bij het ontwerpproces worden ingezet om stappen te zetten bij de toepassing van duurzamere materialen. En het Madaster heeft haar gebouw- en materialendatabank in gebruik genomen.

Maar hiermee zijn we er nog niet. Het proces van het tot stand komen van een circulair gebouw is geheel anders als de traditionele bouw gewend is. Tijdens het seminar komen praktijkcases van circulaire projecten aan bod en zoomen we in op product- en technische vraagstukken.

Hans Scherpenzeel en Irma Thijssen van RVO.nl vertellen je over de Circulaire Bouweconomie (CBE), een samenwerking van overheden en marktpartijen in de W- en U-bouw en GWW-sector, onderdeel van De Bouwagenda. Zij presenteren vier recente onderzoeken die in opdracht van CBE zijn uitgevoerd: Meetmethode voor Losmaakbaarheid, Milieu-impact van materiaalstromen, Potentie van biobased materialen in de bouw, Nulmeting naar de milieu-impact van materiaalstromen.

Vanzelfsprekend krijg je ook een blik op de praktijk. Zo vertellen Trienke Lantinga-Hooghiemstra en Bertina Seffinga over het circulaire project het Swettehûs.

