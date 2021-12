Geschreven op 21-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De steeds verdichtende steden brengen uitdagingen met zich mee. Door de grote hoeveelheid steen en asfalt is wateroverlast een steeds vaker voorkomend probleem, en wordt het in onze steden in de zomer vaak veel te heet.

Met meer groen en het op een goede manier vasthouden en loslaten van water kunnen we deze uitdagingen aangaan. In het RESILIO project wordt hiervoor de onbenutte ruimte op de daken gebruikt! De gemeente Amsterdam realiseert in samenwerking met acht partners 10.000 m2 aan slimme, blauw-groene daken.

RESILIO staat voor ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’. RESILIO is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, de Alliantie en De Key. Het project wordt mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma.

De werking en effectiviteit van blauw-groene daken is al onderzocht en wetenschappelijk bewezen met het project Smartroof 2.0. Met RESILIO worden de daken voor het eerst op een grotere schaal ingezet en in een slim digitaal netwerk met elkaar verbonden. Dat biedt veel kansen voor nieuw onderzoek. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Vrije Universiteit (VU) meten wat de effecten zijn op gebouw-, buurt- en stadsniveau. De HvA ontwikkelt daarnaast businessmodellen voor de innovatieve techniek. Verder doet de GGD onderzoek naar de gezondheidseffecten van groen. De kennis en ervaring wordt met andere Europese steden gedeeld. Zo hopen we dat slimme blauw-groene daken ook daar aangelegd worden om wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

De RESILIO daken worden aangelegd in Kattenburg, Oosterparkbuurt, Indische Buurt, Slotermeer en de Rivierenbuurt in Amsterdam. Deze buurten zijn uitgekozen omdat ze een hoog risico hebben op wateroverlast en schade bij plensbuien. Daarnaast is het bitumen op de daken van de uitgekozen panden in deze buurten aan vervanging toe, een ideaal moment om ook meteen te verduurzamen!

De meeste daken worden aangelegd op sociale huurwoningen van de woningcorporaties De Key, Stadgenoot en de Alliantie. De huurders worden hierover geïnformeerd en bij het project betrokken. Niet alleen de bewoners van de panden profiteren van de voordelen van de slimme blauw-groene daken, maar de gehele stad en haar inwoners. Ook de onopgemerkte inwoners: vele wilde planten, insecten en vogels.

“Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op extremer weer als gevolg van klimaatverandering. Met dit project kunnen we in een keer een enorme oppervlakte op de Amsterdamse daken gebruiken en ik ben erg blij dat nu ook de mensen die geen eigen huis bezitten, kunnen profiteren van de voordelen van deze daken.” Wethouder Ivens, gemeente Amsterdam.

“Voor de EU is overdraagbaarheid van kennis en geleerde lessen aan andere Europese steden belangrijk. Zo kunnen andere steden gebruikmaken van de kennisontwikkeling in RESILIO rondom de techniek, het proces en de implementatie van blauw-groene daken.” Alex Pixley, gemeente Amsterdam

“Water is een grondstof. Door het in een buis af te voeren, maken we het tot afval. Dat klopt niet. Steden worden drukker en het klimaat verandert, waardoor de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toeneemt. Dit betekent dat steden meer regenwater vast moeten houden voor droge periodes.” Friso Klapwijk, MetroPolder Company

“We laten zien dat je heel precies afspraken kunt maken over de hoeveelheid water die je op een dak bergt, waardoor een blauw-groen dak ook een economische waarde krijgt. Hierdoor wordt het voor ons als waterbeheerder relevant om na te denken over de vraag hoe je die waarde voor zowel het private als het publieke domein optimaliseert.” Kasper Spaan, Waternet

“Wij willen weten wat er leeft bij de bewoners. We verbinden meerdere daken in een netwerk en laten ze samenwerken op het gebied van waterhuishouding. Dit betekent dat er dus ook meer belanghebbenden in het spel zijn en de rol van goede communicatie steeds belangrijker wordt.” Jan Henk Tigelaar, Rooftop Revolution

“De kracht ligt in het koppelen van datasystemen. De informatie uit dakenmanagementsysteem Dakota koppelen we aan de data van Waternet.” Glen Bosman, Consolidated

