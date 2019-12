Geschreven op 14-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Heijmans heeft opdracht gekregen van de gemeente Utrecht om 144 koopwoningen te ontwikkelen en realiseren in Leidsche Rijn Centrum naast de Gele Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gerealiseerd en markeert de entree van de wijk Leidsche Rijn.

De gemeente gunde de opdracht vanwege de onderscheidende architectuur en manier waarop Heijmans een variëteit aan woningen, duurzaamheid en groen combineert in project Bellevue.

Bellevue draagt bij aan het beantwoorden van de grote vraag naar woningen binnen de gemeente Utrecht in verschillende prijscategorieën. In het project zet Heijmans vol in op het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving voor uiteenlopende doelgroepen. De woningen worden zeer energiezuinig en bewoners kunnen gebruikmaken van elektrische deelvoertuigen. Ook komen er verschillende binnentuinen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Bellevue is een karakteristiek terrassengebouw, waarin onder meer bungalows, woon-werkwoningen, appartementen en duplex-penthouses worden gerealiseerd. De woningen variëren in woonoppervlakte van circa 40 tot 165 vierkante meter. Heijmans zal zelf zorgdragen voor de verkoop van de woningen in het project.

Naar verwachting start de bouw van het project in 2022, waarna het project in 2024 wordt opgeleverd. Voor Bellevue werkt Heijmans onder andere samen met NL architects, Workshop architecten en Flux landschapsarchitecten, waarbij Jo Coenen Architects & Urbanists als supervisor optreedt.

