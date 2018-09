Geschreven op 8-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Op het Smakkelaarsveld in het Stationsgebied in Utrecht Centrum komen drie woongebouwen, een park en horeca. De plannen voor dit chaotische stukje stationsgebied zijn vrijdagochtend bekendgemaakt.

Er wordt al jaren gesproken over de nieuwe invulling van het Smakkelaarsveld. De plek heeft de laatste jaren geen echte bestemming gehad, maar diende vooral als opslagplaats voor bouwmaterialen en als openbare fietsenstalling.

Vanwege die onaantrekkelijkheid en de bestemmingloosheid is het Smakkelaarsveld nu vooral een plek waar de meeste mensen zo snel mogelijk langslopen. Ooit was het idee dat de Bibliotheek hier moest komen, maar dat plan werd weggestemd door de gemeenteraad. Nu ligt er een nieuw plan: Plan Smakkelaarspark.

De gemeente Utrecht heeft in september 2017 drie marktpartijen gevraagd een plan te maken, waarin de Leidse Rijn wordt doorgetrokken en een park met woningen wordt gerealiseerd. Het doel is om van een plek die iedereen kent maar waar nu niemand wil zijn, een groene plek te maken waar Utrechters juist wél willen zijn, willen verblijven en elkaar willen ontmoeten.

De herontwikkeling van het Smakkelaarsveld is in augustus 2018 definitief gegund aan Lingotto, samen met Arup, Studioninedots, ZUS en VKZ. Het winnende plan Smakkelaarspark past het beste bij de vraag vanuit de stad en de kaders van gemeente Utrecht. In 2019 gaat de eerste schop de grond in. In 2022 moet het hele gebied klaar zijn. Tot aan de bouw staat op het Smakkelaarsveld een container waar de maquette te bekijken is.

Het nieuwe Smakkelaarsveld wordt het Oog van de Orkaan genoemd: een groen rustpunt in een hectische en dynamische omgeving. Er komen drie woongebouwen met in totaal circa 150 woningen in het middenhuur segment, vrije sector huur en vrije sector koop. De gebouwen komen deels boven de bus- en trambaan. Het dak van een van de gebouwen is openbaar toegankelijk. Hierop komt ook een horecagelegenheid.

De Leidse Rijn wordt doorgetrokken en verbonden met de Catharijnesingel. Drie bruggen zorgen ervoor dat het Smakkelaarsveld straks van verschillende kanten bereikbaar is.

Het is de bedoeling dat er veel groen gaat komen in nieuwe Smakkelaarspark op het Smakkelaarsveld. Om het park zo groot mogelijk te maken wordt de tram- en busbaan overbouwd. Hierdoor moet een glooiend park ontstaan. Door deze hoogteverschillen ontstaat een ruimte onder het park. Deze ruimte is bedoeld voor (fiets)parkeren, een kleine haven en de Parkkelder met daarin een cultureel-maatschappelijk programma.

In het Smakkelaarspark kan je straks je zintuigen de kost geven, omdat de omgeving even uit staat. Je kan er verpozen, je kan er dagdromen, je kan dansen, je kan rennen, je kan er zitten en je kan er liggen. In de zon of juist niet. Onder een boom of aan het water. Hoog daarboven of juist beneden.

De groene oase openbaart zich geleidelijk totdat je hem kan overzien. Er zijn grote velden, kleine tuinen, fijne plekken en behaaglijke hoeken. Ondanks het razende verkeer om het park doorgaat kan je even ontspannen en genieten van de frisse lucht, het groen, de stilte of een evenement dat er plaats vindt.

