Zondag 9 september wordt de 30ste verjaardag van Open Monumentendag Vlaanderen gevierd.

Tijdens deze bijzondere verjaardagseditie kun je honderden adembenemende plekken met een verhaal bezoeken .

Elk jaar opnieuw is het programma heel divers. Van privéwoningen tot kastelen, van kerken tot oude fabrieken, maar ook molens, parken, scholen en schepen zetten hun deuren wagenwijd open voor jong en oud. Je kunt daarbij kiezen uit een waaier van activiteiten, zoals wandelingen, tentoonstellingen, rondleidingen en fietstochten, verspreid over heel Vlaanderen. Ook aan de jongste bezoekertjes wordt gedacht: voor hen worden activiteiten op maat georganiseerd.

Dit jaar belooft het een extra feestelijke Open Monumentendag te worden. Speciaal voor deze verjaardagseditie is er een uniek bier gebrouwen met historische ingrediënten, de Tripel 30. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zul je dat bier kunnen proeven. 2018 is ook het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Uiteraard zijn er een heleboel monumenten die hun Europese verhaal zullen vertellen op 9 september.

