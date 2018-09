Geschreven op 31-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Een duurzame groene oase voor de lokale productie van groente georganiseerd door lokale bewoners.

Dat is wat het herinrichtingsplan Open Bajes in de voormalige Bijlmerbajes inhoudt.

GreenWURks uit Wageningen heeft met dit plan de internationale Green Challenge wedstrijd Design the Ultimate Urban Greenhouse gewonnen.

GreenWURks, een groep binnen de Wageningen University & Research (WUR), won de strijd van veertien andere universiteiten uit zes landen. Het open bajes-idee springt er uit door de duurzaamheid, gezonde leefstijl en gemeenschapszin als standpunten. Ook prees de jury het project om de financiële haalbaarheid van het project.

Duurzaamheid zit verwerkt in het hele ontwerp. Muurdelen zijn bijvoorbeeld vervangen door zonnepanelen en ramen. De Open Bajes moet een living lab worden waar mensen kennis opdoen van circulaire voedselproductie. Verder is de plek bedoeld voor kunst, educatie, sport en ontmoetingen met anderen en natuur.

De Greenhouse challenge is een wedstrijd vanuit Wageningen University. De opdracht was: ontwerp een zo duurzame mogelijke stadskas die burgers betrekt bij de duurzame productie van gezonde voedingsmiddelen in een toren van de voormalig Bijlmerbajes.

