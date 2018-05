Geschreven op 10-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De bouw van het nieuwe, zeer duurzame kantoor van Triodos Bank op landgoed De Reehorst tussen NS-station Driebergen-Zeist en de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is onlangs officieel gestart.

Medio 2019 wordt het kantoor met een BREEAM-NL Outstanding-certificaat opgeleverd. Het ontwerp is van Thomas Rau.

Het nieuwe kantoorgebouw weerspiegelt straks in alles de ecologische en duurzame ambities van Triodos Bank voor het landgoed, stelt de bank. Het ecologische, transparante ontwerp is volgens het biomimicry-principe geïnspireerd op elementen in de omliggende natuur. Dankzij het beperkte oppervlak van het gebouw is de impact op het landschap minimaal. Het pand blijft buiten de historische zichtlijn van het landgoed en komt ook nergens boven de bomen uit.

De compositie van het gebouw is geïnspireerd op de natuur en is zo gevormd dat gebouw en omringende natuur een harmonieus geheel vormen. Door de vorm van het gebouw ontstaan tussen bosrand en gebouw diverse buitenruimtes.

Het gebouw is te bereiken via twee entree’s die in elkaars verlengde liggen en die toegang geven vanuit het stationsplein en het parkeerterrein. Aan de zuidzijde wordt het gebouw via een terras verbonden aan het landgoed. Het overstek over de gehele breedte van het terras geeft beschutting tegen de zon of de regen. Het terras is van binnen uit goed zichtbaar en direct toegankelijk vanuit het restaurant.

De begane grond is één aaneengesloten ruimte waarin diverse functies in elkaar overlopen. Op deze laag bevinden zich naast het restaurant ook de ruime entreehal, de ontmoetingsruimten, de vergaderruimten, de duurzame marktplaats en werkplekken. De werkplekken op de verdiepingen zijn verdeeld over drie ‘torens’. Alle werkplekken liggen binnen zes meter van de gevel. Door de vorm van het gebouw en de transparante gevels behouden de werkvelden in verschillende delen van het gebouw zicht op elkaar en uitzicht over de natuur rondom. Verticaal zijn de werkvelden verbonden door vides met daarin de hoofdtrap in de vorm van een helix. Grote daklichten boven deze vides zorgen voor daglicht in de vides en op de trappen. Het gebouw vormt een inspirerende omgeving voor de medewerkers en bezoekers van het gebouw en landgoed. Overal bieden de transparante gevels de medewerkers en bezoekers een comfortabele plek waar je je echt in het landgoed kunt voelen.

De nieuwbouwplannen voorzien in een kantoorgebouw van 12.500m2 op een open plek dicht tegen de omringende bosschages. In het ontwerp van architect Thomas Rau staan natuur en ecologie centraal. Het ontwerp behaalde een BREEAM-NL Outstanding-certificaat met een zeldzaam hoge score van ruim 94%.

Voor het energie- en klimaatconcept is Deerns verantwoordelijk. Het gebouw is straks volledig energie- en CO2-neutraal, met veel glas en daglicht, optimale beschaduwing, zonwering, toepassing van LED-verlichting en 100% duurzame energieopwekking. Ondergrondse warmte-/koudeopslag met een warmtepomp en zonnepanelen op het parkeerdak voorzien straks volledig in de energiebehoefte van de zeshonderd medewerkers die in het pand komen te werken.

