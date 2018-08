Geschreven op 15-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het nieuwe hoofdkantoor van Genmab op het Utrecht Science Park in Utrecht is geopend. Kenmerken van het gebouw zijn het BREEAM-NL Excellent certificaat, de ruime daglichttoetreding en de inzet op comfortabele en gezonde werkplekken.

Cepezed en cepezedinterieur maakten het ontwerp voor het pand van het biotechbedrijf, dat toponderzoekers moet aantrekken. Het gebouw bevat onder andere kantoren, laboratoria, vergadercentra en een science café.

Genmab is een beursgenoteerd, internationaal opererend biotechbedrijf dat antistoftherapeutica voor kanker ontwikkelt. De afgelopen jaren maakte het een forse groei door, waardoor behoefte aan een nieuw onderkomen ontstond. De Scandinavische oorsprong vroeg daarbij om een bijzonder oog voor design. Daarnaast is de nieuwbouw aangegrepen om de firma meer zichtbaarheid te geven, de interactie tussen de medewerkers te verhogen en beter te kunnen samenwerken met externe partners. Ook moest het pand een visitekaartje worden voor het aantrekken van toponderzoekers. cepezed en cepezedinterieur maakten het ontwerp.

Het nieuwe Genmab is een opvallend strak gestileerd en gedetailleerd gebouw direct aan de hoofdtoegangsweg van het Utrecht Science Park. Het programma beslaat kantoren, laboratoria en een uitgebreide range ondersteunende functies als een vergadercentrum, auditorium, science café en restaurant. Het gebouw heeft een open structuur met grote overspanningen en lange zichtlijnen. Bovengronds bestaat het uit twee vijflaagse, ten opzichte van elkaar verschoven beuken met een atrium daartussen. Ondergronds ligt een parkeergarage die de hele footprint beslaat.

Het pand is zo compact mogelijk. De verschuiving van de twee beuken draagt bij aan een goede inpassing op de locatie. Het facilitair programma met het vergadercentrum, auditorium en café, maar ook een fitnessroom, fietsenstalling, opslagplaatsen en afvalruimten, is grotendeels ondergebracht op de begane grond. Het vloerveld van het atrium ligt op de eerste verdieping en heeft het karakter van een plaza. Hieromheen liggen andere ondersteunende functies als een koffiebar en een open keuken met front cooking.

In de kantoorbeuken liggen de overlegplekken langs het atrium en de vaste werkplekken voornamelijk langs de gevels. De bovenste drie lagen herbergen zowel kantoren als de laboratoria. Zij hebben een wat grotere bruto hoogte, zodat het programma hier flexibel is: kantoren kunnen labs worden en andersom.

De beukgevels zijn verticaal geleed, waarbij de kozijnen van de glasdelen zijn verholen achter de aluminium buitenafwerking van de gesloten delen. Het atrium heeft volledig transparante gevels, waardoor de grote open ruimte al vanaf buiten prominent zichtbaar is en sterk bijdraagt aan de uitstraling van het gebouw naar de omgeving. Bijzonder in het atrium zijn grote eilanden van ruim acht meter doorsnede die trapsgewijs gepositioneerd vrij in de ruimte lijken te zweven. Op de eilanden bevinden zich plekken voor ontmoeting, overleg en flexibel werken. Eén ervan functioneert als boardroom en is voorzien van warm gebogen glaswanden, een grote tafel met oplichtend bedrijfslogo en een custom meubel met daarin alle klimaatvoorzieningen en de modernste presentatieapparatuur.

Het interieur is licht, opgeruimd en sfeervol, met veel toepassing van hout en andere natuurlijke materialen. Gangen zijn optisch verbreed door de vloerafwerking ervan deels door te laten lopen in de transparante kantoorruimten. Qua duurzaamheid is het nieuwe Genmab BREEAM Excellent gecertificeerd. Duurzaamheidsmaatregelen waren onder andere de zorg voor ruime daglichttoetreding en de inzet op comfortabele en gezonde werkplekken.

