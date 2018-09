Goed Doel Geschreven op 5-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

In de afgelopen twee jaar is een verwaarloosd, langdurig leegstaand pand aan de Beethovenlaan in Amsterdam omgetoverd tot het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van Nederland.

Het voldoet aan de klimaatdoelstellingen van Parijs (Paris Proof) en heeft het keurmerk BREEAM Outstanding voor het ontwerp.

Vanaf oktober nemen de ruim 500 medewerkers van drie Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) hun intrek om met dit pand anderen te inspireren en zelf verder te werken aan de missie voor een betere, duurzame wereld.

De Goede Doelen Loterijen steunen goede doelen. De deelnemers maken kans op een prijs. En een deel van het bedrag dat ze betalen voor een lot(en) gaat naar een goed doel.

Bij de renovatie wordt gestreefd naar het hoogst haalbare duurzaamheidslabel: BREEAM Outstanding. Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar duurzaamheidsaspecten in het ontwerp, zoals de uiteindelijke CO2-uitstoot van het gebouw.

Ook aspecten als de component gerecyclede materialen en het bouwproces, inclusief de logistiek, tellen mee. Het ontwerp is van architectenbureau Benthem Crouwel, bekend van onder meer Station Rotterdam Centraal en het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Goede Doelen Loterijen kiest bewust voor de renovatie van een lang leegstaand kantoorpand aan de Beethovenstraat. Aan de buitenkant verrijst een glasgevel en een bijzonder bladerdak dat niet alleen regenwater verzamelt voor gebruik in het pand, maar ook volledig voorzien wordt van hoog rendement zonnepanelen.

Verdere duurzaam bouwkundige innovaties zijn de toepassing van zowel isolatiemateriaal en foam board gebaseerd op schimmels. Dit zijn uitvindingen van Eben Bayer, winnaar van de Postcode Lottery Green Challenge in 2008.

De Loterijen beogen hiermee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het klimaat en een positieve impact te hebben op anderen. Het pand verbruikt straks ruim 80% minder energie dan een standaard nieuw gebouwd kantoorgebouw.