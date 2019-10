Geschreven op 15-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het duurt niet lang meer voor ING een nieuw hoofdkantoor gaat betrekken. Een gebouw dat past bij de maatstaven van deze tijd en dat past bij de strategie en identiteit van de oranje bank, zoals topman Hamers het ooit stelde.

Het pand voldoet aan de meest actuele eisen op het gebied van duurzaamheid, met onder meer gerecycled beton, 2.100 zonnepanelen en koelsysteem dat werkt op basis van lokaal oppervlaktewater.

Het wordt de tweede keer in acht jaar tijd dat ING gaat verhuizen. In 2012 keerde de bank terug vanuit de schoen aan de A12 naar de oude locatie in Amsterdam-Zuidoost. Als alles volgens planning verloopt verhuist ING binnen enkele maanden naar een hypermodern en duurzaam nieuw hoofdkwartier aan de Bijlmerdreef.

Het nieuwe hoofdkantoor wordt open en transparant en zal verbonden zijn met de omringende ING-gebouwen. De inrichting staat geheel in het teken van samenwerking en flexibel werken. Het nieuwe kantoor is voorzien van bijzonder veel glas. Dit staat volgens ING voor ‘open en transparant’, twee eigenschappen waarmee de bank zich uiteraard graag identificeert.

Een ander interessant punt van duurzaamheid is de koeling van het gebouw in de zomer. “Het koelsysteem maakt gebruik van oppervlaktewater van de Gaasperplas en de Ouderkerkerplas. Daarmee koelen we het hele gebouw.” Ook het toiletbezoek is onderdeel van het algemene watermanagement. De inzet van urinoirs en slimme kranen zorgt voor een waterbesparing van 12 miljoen liter per jaar.

De energievoorziening van het pand geschiedt voornamelijk op basis van zonne-energie. Op het gebouw zelf liggen 2.100 zonnepanelen. Samen met een nabijgelegen veld – bij Diemen – waar nog 3.450 zonnepanelen liggen is deze stroomvoorziening genoeg om energie op te wekken voor alle installaties en het pand zelf. Niet alleen genoeg. Er is zelfs sprake van overcapaciteit en levert ING stroom terug aan het netwerk. Daarmee is het gebouw energie-positief.