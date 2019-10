Geschreven op 15-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het jonge Bossche bedrijf Laagsteprijsgarantie laat een nieuw kantoor en logistiek centrum bouwen aan Wisent op bedrijventerrein Rosmalense Plas. Een bewuste keuze, dicht bij de huidige locatie.

René van Gerven en Kevin Ummels begonnen met hun bedrijf in 2012. Eerst voorzichtig van huis uit en met nog een andere baan erbij. Na Maliskamp en Velddriel is Laagsteprijsgarantie sinds een jaar of drie gevestigd in Den Bosch, in een huurpand aan de Sluisweg in Maaspoort.

Duurzaam ondernemen is één van de missies van Laagsteprijsgarantie. Het pand wordt daarom gebouwd als CO2 neutraal en Nul op de Meter. Men gaat zelfs extra investeren in zonnepanelen om in groene stroom voor andere bedrijven te kunnen voorzien.

De nieuwbouw aan Wisent 7 beslaat 3000 m2 bebouwd oppervlak waarvan 2800 voor opslag en logistiek. Het kantoorgedeelte is 720 kubieke meter. Het pand wordt naar verwachting medio april 2020 in gebruik genomen.