Bouwen-Klussen Geschreven op 25-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het zevende Nationaal Monumentencongres op donderdag 8 november in de Amersfoortse Prodentfabriek is dé plaats om te netwerken en van elkaar te leren rondom het centrale thema: ‘Erfgoed is van ons allemaal – toch?’

Onder leiding van dagvoorzitter Marlies Claasen en met keynote speakers als Linde Egberts, postdoctoraal onderzoeker Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Maarten Prak, hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, wordt er dit jaar gediscussieerd over zaken als het gebruik, de maatschappelijke betekenis en de cultuurhistorische betekenis van erfgoed.

Volgens Fred Vos, voorzitter van organisator Nederland Monumentenland, wordt erfgoed in toenemende mate genoemd als identiteitsdrager en verbinder. “Daarbij rijst de vraag: wordt erfgoed daarmee van ons allemaal? En wordt erfgoed daarmee eigendom van de gebruiker in plaats van de bezitter? Over dat soort vragen gaan professionals uit de erfgoed- en monumentenwereld op 8 november met elkaar in discussie”, aldus Vos.

Kaarten voor het congres zijn vanaf vandaag te bestellen. Op woensdagavond 7 november vindt een exclusief voorprogramma plaats, georganiseerd door de Gemeente Amersfoort. Deze historische stad is een logische keuze als gastheer van het congres, niet alleen door het grote aantal monumenten, maar ook omdat de stad veel erfgoedorganisaties huisvest. De stad groeide de afgelopen jaren uit tot centrale ontmoetingsplek voor de Nederlandse erfgoedsector, ook dankzij de inzet van medesponsor Provincie Utrecht met haar vooruitstrevende en ambitieuze erfgoedbeleid.

De sociale betekenis van erfgoed is volgens de organisatie van het Nationaal Monumentencongres anders dan de ‘statische’ waarde van erfgoed als stapel stenen. Er vindt een verschuiving plaats van bezit naar maatschappelijk gebruik. Het publiek dat monumenten gebruikt en bezoekt voelt zich meer en meer “eigenaar”, zelfs wanneer zij dit officieel niet zijn. Erfgoed moet dan ook toegankelijk gemaakt worden, burgers moeten de mogelijkheid krijgen om zelf betrokken te zijn bij hun omgeving en erfgoed moet bijdragen aan een karaktervolle leefomgeving.

Naast een aantal plenaire presentaties zijn er dit jaar 6 interactieve keuzesessies, die inhoudelijk worden ingevuld door een groot aantal deelnemende erfgoedpartijen waaronder Reinwardt Academie, ErfgoedAcademie, Platform VOER, Provincie Utrecht, NCE, SCP en Gemeente Amsterdam. Traditiegetrouw wordt tijdens het congres ook de prijs voor het Jong Monumententalent uitgereikt, een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wie wordt dit jaar, uit vele talenten, gekroond tot Jong Monumententalent 2018? Voor de vijfde keer zet het Nationale Monumentencongres op 8 november 2018 jonge erfgoedtalenten in de schijnwerpers. Organisaties kunnen vanaf heden hun jonge talenten tot 33 jaar voordragen, waarna na juryberaad 3 kandidaten genomineerd zullen worden. Het Jong MonumentenTalent wint, naast de eer, een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject.

Zie ook: Subsidieregeling Erfgoed: Restauratie en Verduurzaming van (Grote) Monumenten – Subsidie Restauratie Rijksmonumenten, Monumenten, Molens, Kerken en Mobiel Erfgoed – Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten En Wind- En Waterdichtmaatregelen – Open Monumentendag 2018, de Molendag 2018 en de Molenprijs 2018 – Duurzaam Erfgoedprijs 2018 by Provincie Noord-Holland – De Groene Grachten: Historische Panden Duurzaam en Energiezuinig Maken – AVROTROS TV-Programma De Herbestemming by Piet Hein Eek