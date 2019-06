Geschreven op 13-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

ABN AMRO bank heeft een nieuwe missie bekend gemaakt: Missie 2030. In 2030 scoren alle woningen en kantoren die ABN AMRO helpt financieren gemiddeld een energielabel A.

Een groot deel van de CO2-uitstoot bestaat uit het verbruik van aardgas voor de verwarming van woningen en kantoren en door het gebruik van elektriciteit.

Met Missie2030 stelt de bank zichzelf ten doel om in 2023 de eigen panden naar minimaal label A te brengen en in 2030 de gehele onroerendgoedportefeuille van woningen en gebouwen die ze financiert naar gemiddeld label A te hebben gebracht. ABN AMRO voegt hier nu aan toe dat haar eigen panden in 2030 Paris Proof zullen zijn.

Het energielabel geeft met klassen aan hoe energiezuinig een pand is in vergelijking met soortgelijke panden. Dit gaat van A (super zuinig) t/m G (heel erg onzuinig). Een energiezuinig huis heeft bijvoorbeeld goede isolatie, dubbel glas of zelfs zonnepanelen. Hier zit dus een match: hoe energiezuiniger jouw pand, des te minder CO2-uitstoot.

Een energielabel geeft aan in hoeverre het pand over duurzame voorzieningen, zoals zonnepanelen, goede isolatie of een warmtepomp, beschikt. Hoe meer duurzame voorzieningen, hoe hoger het label. Ondanks dat dit veel bijdraagt aan verduurzaming van vastgoed, zegt dit nog weinig over de daadwerkelijke uitstoot. Want ook in een heel duurzaam pand kan de verwarming loeien, terwijl alle ramen openstaan.

Paris Proof – de term gebruikt voor een duurzaamheidsmeting op het daadwerkelijke energieverbruik – gaat daarom een stapje verder door de eis te stellen dat een utiliteitspand, zoals een kantoorgebouw, jaarlijks maximaal 50 kilowattuur per m2 mag uitstoten.

De ambitie van de bank is om uiterlijk in 2030 de volgende kantoren naar Paris Proof te brengen: het hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan op de Amsterdamse Zuidas; het kantoorpand aan de Foppingadreef in Amsterdam Zuidoost; 62 bankkantoren in Nederland.

Dit betekent dat met de bankkantoren in de komende tien jaar een uitstoot van 65% minder CO2 wordt gerealiseerd.

ABN AMRO financiert ruim 10% van het totale aantal m2 van de bebouwde omgeving in Nederland. Al deze panden naar gemiddeld een energielabel A brengen betekent dus een enorme reductie aan CO2-uitstoot.

ABN AMRO zorgt dat in 2023 al het vastgoed dat in eigen gebruik is energielabel A scoort. Dit geldt voor zowel de eigen panden als de panden die worden gehuurd. Hoe gaat ABN AMRO dit doen? Door elk jaar panden te verduurzamen op natuurlijke vervangingsmomenten. In 2017 waren dit er al acht.

ABN AMRO heeft in 2015 in Alkmaar het eerste energieneutrale bankkantoor van Nederland geopend. Het pand voorziet zichzelf voor 100 procent van energie. Het kantoor ontving een BREEAM Excellent certificaat voor gebouwen, dé Europese norm voor duurzaamheidsprestaties. De verduurzaming van het pand levert ten opzichte van de huidige situatie een energiebesparing op van 75 procent. Dit gebeurt onder meer met een ecologisch systeem, dat de koele nachttemperatuur van buiten gebruikt om overdag een behaaglijk binnenklimaat te creëren. De dakbedekking zuivert de buitenlucht en dankzij een afwijkende opstelling van de zonnepanelen, wordt meer zonlicht opgevangen.

Zie ook: ABN AMRO Kiest Voor Elektrisch Rijden: Alleen Nog Elektrische Leaseauto’s Voor Medewerkers – ABN AMRO Gaat Elektrische Mini Inzetten Als Deelauto Voor Personeel – Paviljoen Circl aan de Zuidas in Amsterdam: Circulair Bouwen by ABN AMRO – Hoofdkantoor ABN AMRO Bank Ontvangt BREEAM Excellenct Certificaat In-Use: Gebouw, Gebruik en Beheer – HSBC en ABN AMRO scoren hoog bij klimaataanpak –Duurzaamheid Bij De ABN AMRO Bank: Afdeling Duurzaamheid Is Er Weer – De Zevende Editie van de ABN AMRO Duurzame 50: Onno Dwars Wint De 2019 Editie – De ABN AMRO Circular Economy Awards 2018: Hof van Cartesius en Regio Arnhem-Nijmegen – ABN AMRO Circular Food Award 2018: De Circulaire Economie Versnellen – The Green House