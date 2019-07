Geschreven op 16-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

In het hart van Amsterdam Sciencepark komt Matrix 1, een kantoren- en laboratoriumcomplex met een trappenhuis als ontmoetingsplek dat is ontworpen door MVRDV.

Een kwart van het 13.000 m2 tellende gebouw is gereserveerd voor het SustainaLab van de Universiteit van Amsterdam.

De bouw van Matrix 1 start naar verwachting in 2020, de opening staat gepland voor begin 2022.

Amsterdam Sciencepark is een omgeving waarin wetenschappers en ondernemers dagelijks werken aan duurzame oplossingen voor huidige en toekomstige problemen.

Naast de gebouwen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) biedt de campus ruimte aan woningen, datacenters en kantoor- en laboratoriumruimte, waaronder de zes bestaande gebouwen van MIC.

Het nieuwe SustainaLab van de Universiteit van Amsterdam moet co-creatie tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemerschap stimuleren. In dit innovatieve laboratorium zal worden gewerkt aan technologieën en systemen die CO2-uitstoot verlagen, businessmodellen vergroenen, landbouw verduurzamen en de gevolgen van klimaatverandering opvangen.

De Universiteit van Amsterdam heeft ervoor gekozen om zijn nieuwe SustainaLab te vestigen in Matrix 1, een compact kantoren- en laboratoriumcomplex dat MVRDV ontwierp in opdracht van Matrix Innovation Center. Daartoe hebben de Universiteit van Amsterdam, de Stichting Science & Business en Matrix Innovation Center vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De missie van SustainaLab sluit uitstekend aan bij het MVRDV-ontwerp, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Zo worden de stalen draagstructuur en de betonnen vloeren van het zeslaagse gebouw demontabel uitgevoerd waardoor bouwdelen in de toekomst eenvoudig herbruikbaar zijn. Waar mogelijk zijn alle oppervlaktes van het gebouw gebruikt; het dak draagt met groen en zonnepanelen bij aan klimaat, biodiversiteit en waterbuffering.

In de gevelpanelen kunnen nestkasten voor vogels worden geplaatst. Het gebouw zal voldoen aan de ambitieuze Amsterdamse doelstellingen voor energie-prestaties (EPC 0,15) en waterberging, het ambitieniveau van het hele gebouw is BREEAM excellent. Matrix 1 is open, transparant en duurzaam.

MVRDV wil een open en sociaal gebouw maken. Dit is bereikt met de zigzaggende trap die is geïnspireerd op het padennetwerk van de campus. De trap vormt het sociale hart van het gebouw en is ook voor de buitenwereld volledig zichtbaar dankzij de glazen gevel. Het ruim vormgegeven trappenhuis zorgt voor een balans in het gebouw tussen de gestandaardiseerde laboratoria en speelse, op mensen gerichte architectuur. Het trappenhuis is een perfecte ontmoetingsplek en zal de interactie tussen de verschillende gebruikers stimuleren. De entrees aan beide zijden van het gebouw zijn verbonden via een groot en licht atrium, dat uitnodigt tot binnenlopen. Matrix 1 heeft alles in zich om een markant oriëntatiepunt te worden dat perfect is geïntegreerd in het netwerk van Amsterdam Sciencepark.

Zie ook: Zonnepanelendak Boven A6 Bij Floride Almere by 70F En MVRDV – De Nieuwe Bergen in Eindhoven: Groene Daken en Zonnepanelen by MVRDV – Energieneutraal Hyde Park Hoofddorp: Grootste WKO Voor Woningbouw In Nederland by MVDRV – The Pushed Slab Office Building at ZAC Gare de Rungis Paris by MVRDV – Het Supergroene Energieneutrale Gwanggyo City Centre by MVRDV – City of Green Rings: Gwanggyo Power Centre by MVRDV