Geschreven op 15-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Greenchoice biedt sinds deze week een nieuwe mogelijkheid aan om een dak te vergroenen met sedum, oftewel vetplanten.

Een met sedum begroeid dak heeft een positief effect op de biodiversiteit én op het energieverbruik in huis.

In samenwerking met Sedumshop biedt Greenchoice 10% korting op de aanschaf van zo’n sedumdak.

Sedumdaken dragen bij aan een groene, gezonde en prettige leefomgeving. Een sedumdak heeft een positief effect op het energieverbruik in huis. In de zomer verlaagt het de binnentemperatuur en ‘s-winters zorgt het juist voor extra dakisolatie. Bovendien herstelt sedum de flora en fauna op daken, bindt het CO2 en fijnstof, zorgt het voor een langere levensduur van het dak en heeft het een hoog waterbufferend vermogen na regenval.

Ook voor mensen die hun dak al hebben benut om zonnepanelen te plaatsen kan sedum nog voordeel bieden. Uit een recent onderzoek in Berlijn blijkt dat het rendement van zonnepanelen met 6-24% toeneemt wanneer ze gecombineerd worden met een groendak, zoals een sedumdak.

Vanwege de ecologische voordelen verstrekken veel gemeentes in Nederland een subsidie om het aanleggen van groene daken te stimuleren. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de landelijke MIA- en Vamil-regelingen. Sedumdaken staan op deze lijst en vallen binnen de hoogste aftrekcategorie.

Een ander specifiek voordeel van sedum is dat het een drachtplant is voor bestuivers, zoals bijen en vlinders. Het biedt nectar en stuifmeel. Een sedumdak is daarmee dus ook goed nieuws voor de bijen in ons land, die het zwaar hebben. Vooral in de stedelijke omgeving hebben ze voldoende, gevarieerd en gifvrij voedsel nodig. Met een sedumdak draag je daaraan bij.

Sedumshop heeft in 10 jaar tijd al vele daken groener gemaakt. Dit doen zij met het Sedumdak 123 systeem, wat voor 95% begroeid is met 12 verschillende vetplanten. Het systeem is met name geschikt voor platte en hellende daken tot 15 graden. Sedumdak 123 systeem heeft de voordelen licht in gewicht te zijn en is zonder enige vakkennis te plaatsen. Er is zeer beperkt onderhoud nodig; slechts twee keer per jaar bestrooi je je dak met mestkorrels.

